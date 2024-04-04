Маємо приступити до дії: у МЗС Естонії закликали членів НАТО до передачі Україні Patriot

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, у партнерів є багато систем протиповітряної оборони, як-от Patriot, які не використовують, тоді як Україна зазнає інтенсивних атак щодня.

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Союзники зобов'язані надати Україні термінову військову підтримку, передавши боєприпаси та системи протиповітряної оборони, включно з комплексами типу Patriot. Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час розмови з журналістами в Брюсселі.

Як зазначив Цахкна, учора він провів двосторонню зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою. На зустрічі обговорювали питання постачання боєприпасів, довгострокових зобов'язань і систем протиповітряної оборони.

"Ми маємо багато систем протиповітряної оборони, як-от Patriot, які ми самі не використовуємо, але Україна піддається інтенсивним атакам щодня, 24/7", — заявив Цакхна.

За його словами, союзники мають передати Україні ці системи, які не використовуються, щоб забезпечити захист її населення, цивільної та енергетичної інфраструктури.

Міністр наголосив, що існує безліч питань, які потребують вирішення, але "ми часто схильні захоплюватися обговореннями замість того, щоб приступити до дій". Він висловив сподівання, що на засіданні 4 квітня союзники зможуть зробити конкретні кроки з підтримки України.

"Україні по праву належить місце в НАТО, і ми дійсно підтримуємо це на саміті у Вашингтоні. Ми збираємося (зробити — ред.) наступний крок до членства", — додав він.

Нагадаємо, що 3 квітня глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав своїх колег із країн Організації Північноатлантичного договору (НАТО) передати Україні всі системи ППО Patriot, які можна передати.