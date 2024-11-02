Проклята й одержима: археологи виявили шокуючі подробиці поховання вампіра в Польщі (фото)

Учені дослідили останки жінки з вампірського поховання та зробили неочікуване відкриття. Виявилося, що за життя вона мала страшну хворобу.

Related video

На півночі Польщі дослідники заглибилися у дивовижне поховання XVII століття, яке демонструє давні забобони і страхи, пов'язані з потойбіччям. Скелет, розкопаний поблизу Бидгоща, Польща, виявили із серпом на шиї та замком на пальці ноги — ознаки спроб запобігти поверненню померлого у вигляді вампіра, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Останки належать жінці високого соціального статусу, яка, як вважають, жила в часи, коли в Європі вірили в існування вампірів.

Згідно з історичними свідченнями, європейські громади часто ставилися до певних осіб з підозрою, побоюючись, що вони можуть повернутися після смерті як злі сили або неживі істоти.

Останки належать жінці високого соціального статусу Фото: Toruń Educational Association “Evolution”

Легенди змальовували вампірів як відродження злих сутностей, жертв самогубств або тих, хто страждав від інших "неприродних" станів. Елементи поховання в цьому випадку — особливо серп і замок — віддзеркалюють ці уявлення, символічно стримуючи мертвих і захищаючи від будь-якого можливого воскресіння.

Подальше дослідження останків жінки призвело до детальної 3D-реконструкції її обличчя, створеної за допомогою передових методів моделювання на основі черепа. Додаткові аналізи показали, що вона страждала від болючої пухлини біля грудини, яка, ймовірно, спричинила видимі деформації грудної клітки.

Експерти вважають, що цей стан міг викликати непритомність, сильні головні болі або психологічні проблеми — симптоми, які могли підживлювати підозри в тому, що вона була "одержима" або "проклята". У Європі XVII століття такі фізичні недуги часто спричиняли страх і могли призвести до звинувачень у чаклунстві або зв'язку з надприродним.

Важливо

Раніше таких не знаходили: в Італії археологи виявили унікальний кинджал

Дослідницька група також провела генетичний та ізотопний аналіз, який показав, що жінка могла мати скандинавське коріння. Це відкриття дає цінну інформацію про демографічний склад регіону в той час, а також дає уявлення про культурні та соціальні страхи, які формували поховальні практики століття тому.

Раніше Фокус писав про неординарне відкриття, яке сталося завдяки кісткам моряків з затонулого корабля.

Також ми розповідали про неочікуване археологічне відкриття на Мальті. Дослідники розкопали цілий комплекс стародавніх гробниць.