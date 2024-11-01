Раніше таких не знаходили: в Італії археологи виявили унікальний кинджал

Учені виявили мідний кинджал із листоподібним лезом в печері Тіна Джама, відомій як історичне місце. Археологи також знайшли інші артефакти, які свідчать про минуле цього місця.

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Нещодавно археологи виявили кинджал мідного віку в печері Тіна Джама, розташованій неподалік від Тріеста, Італія. Це місце, відоме своєю історичною глибиною, може дати уявлення про давні суспільні практики та культурні обміни в регіоні, пише Sci.News.

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Мідний кинджал, довжиною менш як 10 см, має листоподібне лезо. Професор Федеріко Бернардіні з Венеціанського університету Ка' Фоскарі разом із командою італійських і словенських археологів керував розкопками. Бернардіні зазначив, що хоча в Італії немає прямих аналогів цього кинджала, він дуже схожий на знахідки з пальових жител Дежмана поблизу Люблян у Словенії, що вказує на можливі культурні зв'язки.

Археологиня Словенської академії наук, докторка Олена Легісса, пояснила, що розкопки виявили шари як бронзового, так і мідного віку, що датуються другою половиною 3-го тисячоліття до нашої ери. Ці знахідки вважаються надзвичайно важливими для розуміння культурних зрушень і технологічного прогресу, що відбувалися в Європі в той час.

Біля входу до печери вдалося виявити інші артефакти, серед яких споруда, складена з кам'яних плит і блоків, що, ймовірно, датується 2000-1500 роками до нашої ери. Археологи все ще визначають її призначення, хоча фрагменти людського черепа поблизу натякають на потенційне поховання.

Крім того, вона могла слугувати захисним бар'єром від суворих вітрів, поширених у цій місцевості. Наявність керамічних уламків та залишків вогнища свідчить про те, що до появи споруди печеру відвідували групи, пов'язані з далматинською культурою Цетіна, впливовим суспільством кінця 3 тисячоліття до нашої ери.

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Окрім кинджала, команда знайшла крем'яні наконечники стріл, довгі леза, відполіровані кам'яні сокири, а також декоративні предмети, такі як прикраси з черепашок і керамічні вироби, що свідчать про давню роль печери в діяльності стародавніх людей.

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