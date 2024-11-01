Раньше таких не находили: в Италии археологи обнаружили уникальный кинжал

Ученые обнаружили медный кинжал с листовидным лезвием в пещере Тина Джама, известной как историческое место. Археологи также нашли другие артефакты, свидетельствующие о прошлом этого места.

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Недавно археологи обнаружили кинжал медного века в пещере Тина Джама, расположенной неподалеку от Триеста, Италия. Это место, известное своей исторической глубиной, может дать представление о древних общественных практиках и культурных обменах в регионе, пишет Sci.News.

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Медный кинжал, длиной менее 10 см, имеет листовидное лезвие. Профессор Федерико Бернардини из Венецианского университета Ка' Фоскари вместе с командой итальянских и словенских археологов руководил раскопками. Бернардини отметил, что хотя в Италии нет прямых аналогов этого кинжала, он очень похож на находки из свайных жилищ Дежмана близ Любляна в Словении, что указывает на возможные культурные связи.

Археолог Словенской академии наук, доктор Елена Легисса, пояснила, что раскопки обнаружили слои как бронзового, так и медного века, датируемые второй половиной 3-го тысячелетия до нашей эры. Эти находки считаются чрезвычайно важными для понимания культурных сдвигов и технологического прогресса, происходивших в Европе в то время.

У входа в пещеру удалось обнаружить другие артефакты, среди которых сооружение, сложенное из каменных плит и блоков, вероятно, датируется 2000-1500 годами до нашей эры. Археологи все еще определяют его назначение, хотя фрагменты человеческого черепа поблизости намекают на потенциальное захоронение.

Кроме того, она могла служить защитным барьером от суровых ветров, распространенных в этой местности. Наличие керамических обломков и остатков очага свидетельствует о том, что до появления сооружения пещеру посещали группы, связанные с далматинской культурой Цетина, влиятельным обществом конца 3 тысячелетия до нашей эры.

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Кроме кинжала, команда нашла кремневые наконечники стрел, длинные лезвия, отполированные каменные топоры, а также декоративные предметы, такие как украшения из ракушек и керамические изделия, свидетельствующие о давней роли пещеры в деятельности древних людей.

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