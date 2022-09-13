Готовы к экспорту: немецкий концерн восстановил больше десяти БМП Marder для Украины

Немецкая компания Rheinmetall уже отремонтировала 16 боевых машин пехоты Marder и готова отправить их Украине. Также началось восстановление еще 14 БМП, а при необходимости общий показатель можно увеличить до 70.

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Немецкий концерн Rheinmetall восстановил 16 боевых машин пехоты Marder. Их уже готовы отправить Украине, однако в правительстве по-прежнему не дают разрешения на экспорт бронетехники. Об этом сообщило издание tagesschau.

В то же время, издание отмечает, что призывы о поставках Украине тяжелых типов вооружений звучат все больше и громче на разных уровнях.

Как уточняется, компания Rheinmetall осуществляла ремонт и восстановление обозначенной техники, в основном, за свой счет. Машины были взяты из старых запасов Бундесвера.

Отказывая в поставках в Украину бронетранспортеров или основных боевых танков западного образца, правительство Германии ссылается на аналогичные соглашения с другими странами-партнерами, оказывающими военную поддержку Украине.

Напомним, что в ОП торопят Германию с решением о поставках оружия для ВСУ. По мнению Михаила Подоляка, круговой обмен военной техникой с восточными партнерами Украины не работает. Схема провалилась, когда Словакия хотела передать Киеву 30 советских танков Т-72, а Германия предложила ей взамен лишь 15 "Леопардов".

В то же время, генеральный секретарь СДПГ Андреа Налес утверждает, что ни одна страна еще не отправляла Украине западные танки. Поставки тяжелого вооружения, по его словам, побудят Россию напасть на другие страны.