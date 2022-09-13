Готові до експорту: німецький концерн відновив понад десять БМП Marder для України

Німецька компанія Rheinmetall уже відремонтувала 16 бойових машин піхоти Marder і готова відправити їх в Україну. Також почалося відновлення ще 14 БМП, а за потреби загальний показник можна збільшити до 70.

Related video

Німецький концерн Rheinmetall відновив 16 бойових машин піхоти Marder. Їх уже готові відправити Україні, проте в уряді, як і раніше, не дають дозволу на експорт бронетехніки. Про це повідомило видання tagesschau.

Водночас видання зазначає, що заклики про постачання Україні важких типів озброєнь звучать дедалі більше та голосніше на різних рівнях.

Як уточнюється, компанія Rheinmetall здійснювала ремонт і відновлення зазначеної техніки, в основному, власним коштом. Машини взяли зі старих запасів Бундесверу.

Відмовляючи в постачанні в Україну бронетранспортерів або основних бойових танків західного зразка, уряд Німеччини посилається на аналогічні угоди з іншими країнами-партнерами, які надають військову підтримку Україні.

Нагадаємо, що в ОП підганяють Німеччину з рішенням про постачання зброї для ЗСУ. На думку Михайла Подоляка, круговий обмін військовою технікою зі східними партнерами України не працює. Схема провалилася, коли Словаччина хотіла передати Києву 30 радянських танків Т-72, а Німеччина запропонувала їй лише 15 "Леопардів".

Водночас генеральний секретар СДПН Андреа Налес стверджує, що жодна країна ще не відправляла Україні західні танки. Постачання важкого озброєння, за його словами, спонукають Росію напасти на інші країни.