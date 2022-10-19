Греція почала передавати ЗСУ радянські бойові машини БМП-1 (фото, відео)

Україна отримає БМП у межах кругового обміну. Німеччина відправила в Грецію бойові машини Marder, на які українські військові чекали ще з весни.

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Греція почала постачати Збройним силам України бойові машини піхоти. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції з грецьким колегою Нікосом Дендіасом.

"Не приховуватиму, особливо цінуємо озброєння, які Греція передає Україні, щоб ми могли захищати нашу землю. Дуже важливо, що вже почалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України", — сказав український міністр.

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Вказані БМП незабаром прибудуть в Україну, вони миттєво посилять боєздатність та обороноздатність ЗСУ, наголосив Кулеба.

Глава українського МЗС порушив питання продовження військової співпраці з Грецією. За його словами, пріоритетом зараз для України є постачання систем протиповітряної і протиракетної оборони.

"Греція знає наш запит і його оброблятиме", — підсумував Кулеба.

Греція отримала німецькі БМП Marder

Німеччина відправила в Грецію першу партію бойових машин піхоти Marder у межах кругового обміну військовою технікою. Радянські БМП-1, які є в Греції, відправлять Україні.

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Грецькі чиновники кажуть, що Афіни передадуть Україні 40 танків БМП-1. Відомо, що 16 жовтня у Грецію відправили перші 6 "Мардерів" із запланованих 40. Наступні 14 хочуть відправити до 21 жовтня.

Німецький канцлер Олаф Шольц оголосив цей обмін наприкінці травня 2022 року, остаточних домовленостей було досягнуто у вересні.

Нагадаємо, що німецький концерн Rheinmetall раніше відремонтував 16 бойових машин Marder і був готовий відправити їх в Україну. Уряд Шольца зрештою скасував дозвіл на експорт бронетехніки.

Уряд Греції називав рішення влади Німеччини щодо постачання озброєння в Україну знущанням і цирком. За словами грецького військового експерта Христоса Капуциса, ЗСУ не зрадіють старим БМП, адже вони стануть легкою мішенню для ЗС РФ.

В Офісі президента України визнавали, що круговий обмін військовою технікою зі східними партнерами України не працює. Західні союзники досі сперечаються про постачання танків.