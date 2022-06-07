"Це знущання з України": у Греції обурилися схемою поставок зброї з Німеччини

Чиновник із Міноборони Греції назвав цирком політику канцлера ФРН Олафа Шольца. І додав, що через ситуацію, що склалася, українські воїни можуть стати "легкою мішенню" для противника.

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В уряді Греції незадоволені діями влади Німеччини щодо постачання озброєння Україні. Зокрема, ФРН досі не відправила до європейської країни німецькі танки в обмін на те, щоб грецькі чиновники погодили передачу українським військам своїх старих бойових машин. Про це повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на високопосадовця Міністерства оборони Греції.

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"Може пройти не менше двох місяців, перш ніж перший танк із Німеччини опиниться у нас", — сказав співрозмовник журналістів.

За даними видання, грецький уряд все ще чекає на запрошення свого комітету до Німеччини для перевірки танків Marder перед їх отриманням. Тільки після завершення цього процесу Греція зможе передати Україні свої старі машини часів НДР.

"Коли Україна має отримати танки — коли війна закінчиться? Це цирк. Знущання і з України, і з Греції. Для цього просто немає підстав. (Канцлер Німеччини) Олаф Шольц не хоче допомагати Україні безпосередньо, але й не хоче в цьому відкрито зізнаватися" — сказав чиновник грецького оборонного відомства

У коментарі виданню військовий експерт Христос Капуцис назвав план постачання озброєння в Україну "небезпечним", вказавши, що українські військові не будуть раді старим танкам, оскільки вони можуть стати "легкою мішенню" для супротивника.

Нагадаємо, за даними німецького видання Spiegel, в Олафа Шольца побоюються, що Збройні сили України матимуть локальну перемогу у війні проти російських військ і перейдуть кордон РФ, тому ФРН не поспішають із передачею Києву важкого озброєння, зокрема танків.

Раніше німецькі ЗМІ також повідомляли, що Німеччина за два місяці майже не надала Україні озброєння. За даними журналістів, за цей період німецький уряд не задовольнив жоден запит Києва щодо надання легкого озброєння і не розпочав обіцяні постачання танків Gepard.