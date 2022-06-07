"Это издевательство над Украиной": в Греции возмутились схемой поставок оружия из Германии

Чиновник из Минобороны Греции назвал цирком политику канцлера ФРГ Олафа Шольца. И добавил, что из-за сложившейся ситуации украинские воины могут стать "легкой мишенью" для противника.

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В правительстве Греции недовольны действиями властей Германии по поставкам вооружения Украине. В частности, ФРГ все еще не отправила в европейскую страну немецкие танки в обмен на то, чтобы греческие чиновники согласовали передачу украинским войскам своих старых боевых машин. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны Греции.

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"Может пройти не меньше двух месяцев, прежде чем первый танк из Германии окажется у нас", — сказал собеседник журналистов.

По данным издания, греческое правительство все еще ожидает приглашения своего комитета в Германию для проверки танков Marder перед их получением. Только после завершения этого процесса Греция сможет передать Украине свои старые машины времен ГДР.

"Когда Украина должна получить танки — когда война закончится? Это цирк. Издевательство и над Украиной, и над Грецией. Для этого просто нет оснований. (Канцлер Германии) Олаф Шольц не хочет помогать Украине напрямую, но и не хочет в этом открыто признаваться" — сказал чиновник греческого оборонного ведомства

В комментарии изданию военный эксперт Христос Капуцис назвал план поставок вооружения в Украину "опасным", указав, что украинские военные не будут рады старым танкам, так как они могут стать "легкой мишенью" для противника.

Напомним, по данным немецкого издания Spiegel, у Олафа Шольца опасаются, что Вооруженные силы Украины одержат локальную победу в войне против российских войск и перейдут границу РФ, поэтому ФРГ не спешат с передачей Киеву тяжелого вооружения, в том числе танков.

Ранее немецкие СМИ также сообщали, что Германия за два месяца почти не предоставила Украине вооружения. По данным журналистов, за этот период немецкое правительство не удовлетворило ни один запрос Киева по поводу предоставления легкого вооружения и не начало обещанные поставки танков Gepard.