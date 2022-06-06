Опасаются победы ВСУ. Der Spiegel рассказал, почему Германия не отправляет танки Украине

Окружение Олафа Шольца, по данным журналистов, не доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому и не хочет, чтобы немецкое вооружение было задействовано в боях на территории России.

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Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца медлит с поставками Киеву тяжелого вооружения, в том числе танков, из-за опасения локальной победы Вооруженных сил Украины и перехода украинских подразделений через государственную границу с Россией. Об этом говорится в материале немецкого издания Der Spiegel.

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По словам журналистов, общество должно заставить правительство ФРГ выполнить свои обещания о военной помощи Украине и отправить тяжелое вооружение на нужды ВСУ. Канцлер Олаф Шольц с министрами, как говорится в статье, специально тянут время, боясь взять на себя инициативу на международном уровне.

"Без массированного давления из-за границы и со стороны коалиции Шольц, вероятно, не отправил бы никакого оружия — это подозревают даже ведущие представители его правительства. На самом деле канцлера приходилось подталкивать на каждом шагу. Киеву сейчас нужна максимально возможная поддержка, поскольку РФ наступает на востоке Украины. Военные эксперты задаются вопросом, как долго ВСУ смогут выдерживать натиск. Федеральная разведывательная служба опасается, что украинское сопротивление может быть сломлено в течение четырех-пяти недель, а к августу путинские войска смогут взять под свой контроль весь Донбасс", — предупреждают журналисты и заверяют, что Германия должна уже сейчас отправлять Киеву тяжелое вооружение.

В своем материале Spiegel называет две причины, по которым правительство Олафа Шольца, возможно, не решается на поставки танков Украине. В окружении канцлера опасаются, что ВСУ могут одержать локальную победу и перейти государственную границу, после чего тяжелое немецкое вооружение будет вовлечено в боевые действия на территории РФ.

Вторая причина — недоверие правительства Олафа Шольца к президенту Украины Владимиру Зеленскому, из-за которого оружейные компании Германии до сих пор не получили одобрение на поставки танков в Киев. Авторы Spiegel также утверждают, из-за такой позиции канцлера ФРГ Лондон перестал воспринимать Берлин в качестве надежного союзника на геополитической арене.

Напомним, ранее издание Die Welt писало, что Германия за два месяца почти не предоставила Украине вооружения. Журналисты утверждали, что правительство Олафа Шольца за 9 недель не удовлетворило запросы Киева в легком вооружении и не начало обещанные поставки танков Gepard.

Также издание Die Welt сообщало, что Германия вместо современных Marder передаст Украине БМП времен ГДР.