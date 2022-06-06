Побоюються перемоги ЗСУ. Der Spiegel розповів, чому Німеччина не відправляє танки Україні

Оточення Олафа Шольца, за даними журналістів, не довіряє президентові України Володимиру Зеленському і не хоче, щоб німецьке озброєння залучали у боях на території Росії.

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Уряд канцлера ФРН Олафа Шольца зволікає з постачанням Києву важкого озброєння, зокрема танків, через побоювання локальної перемоги Збройних сил України та переходу українських підрозділів через державний кордон із Росією. Про це йдеться в матеріалі німецького видання Der Spiegel.

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За словами журналістів, суспільство має змусити уряд ФРН виконати свої обіцянки щодо військової допомоги Україні та відправити важке озброєння на потреби ЗСУ. Канцлер Олаф Шольц із міністрами, як йдеться у статті, спеціально тягнуть час, боячись взяти на себе ініціативу на міжнародному рівні.

"Без масованого тиску з-за кордону та з боку коаліції Шольц, ймовірно, не відправив би жодної зброї — це підозрюють навіть провідні представники його уряду. Насправді канцлера доводилося підштовхувати на кожному кроці. Києву зараз потрібна максимально можлива підтримка, оскільки РФ наступає на сході України. Військові експерти запитуються, як довго ЗСУ зможуть витримувати тиск. Федеральна розвідувальна служба побоюється, що український опір може бути зламаний протягом чотирьох-п'яти тижнів, а до серпня путінські війська зможуть взяти під свій контроль весь Донбас", — попереджають журналісти і запевняють, що Німеччина має вже зараз надсилати Києву важке озброєння.

У своєму матеріалі Spiegel називає дві причини, через які уряд Олафа Шольца, можливо, не наважується на постачання танків Україні. В оточенні канцлера побоюються, що ЗСУ можуть здобути локальну перемогу і перейти державний кордон, після чого важке німецьке озброєння буде залучено до бойових дій на території РФ.

Друга причина — недовіра уряду Олафа Шольца до президента України Володимира Зеленського, через який збройові компанії Німеччини досі не отримали схвалення на постачання танків до Києва. Автори Spiegel також стверджують, через таку позицію канцлера ФРН Лондон перестав сприймати Берлін як надійного союзника на геополітичній арені.

Нагадаємо, раніше видання Die Welt писало, що Німеччина за два місяці майже не надала Україні озброєння. Журналісти стверджували, що уряд Олафа Шольца за 9 тижнів не задовольнив запити Києва в легкому озброєнні і не розпочав обіцяні постачання танків Gepard.

Також видання Die Welt повідомляло, що Німеччина замість сучасних Marder передасть Україні БМП часів НДР.