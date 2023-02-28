"Леопарды на свободе, но на земле их мало": почему ВСУ передадут только 62 танка, – NYT

Поставки военной помощи Украины показала уже давнюю проблему — Европа хронически мало выделяет средств на свою армию. Никто не верил, что на континенте может быть война масштабов Второй мировой.

Related video

С момента объявления Берлина о том, что они разрешают поставлять Украине Leopard 2, потока танков в большом количестве не последовало. Оказалось, что армии Европы хронически экономили на армии и машины не готовы к бою. Об этом сообщает The New York Times.

После разрешения на реэксопрт немецких танков, многие политические лидеры столкнулись с тем, что их Leopard 2 находятся в плохом состоянии или не имеют запасных частей. Помимо этого страны начали иметь сопротивление изнутри. Некоторые из государств возвращали на службу инструкторов, чтобы обучать бойцов ВСУ.

В издании отмечают, что поставка танков Leopard показывает реальность, которую Европа долгое время игнорировала — хроническое недофинансирование армий. Никто не верил, что в Европе может быть полномасштабная война с огромным количеством войск. Поэтому для Европы стало настоящим вызовом передать Украине два танковых батальона на 62 танка.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что удивлен, что часть стран попрекала Берлин за запрет на передачу танков, однако как только такой запрет был снят, то они не передали ни одной машины.

"Это то, что меня немного шокирует. Очевидно, что были некоторые нации — и я никогда не буду называть здесь имен, — но у нас были некоторые нации, которые предпочитали прятаться за Германией. Сказать: мы бы с удовольствием, если бы нам позволили. Но когда мы разрешили, они ничего не сделали", — говорит Олаф Шольц.

[ + – ] Производственные мощности Rheinmetall Фото: The New York Times

Германия передаст 18 танков Leopard 2A6, Польша — 14 2A4. Однако неизвестно, кто возместит потери машин, которые могут быть на поле боя в Украине.

Финляндия имеет на вооружении 200 танков Leopard 2, но передаст Украине только 3 машины, но и те для разминирования. Некоторые официальные лица надеялись, что финны смогут передать больше танков, ведь США и Британия пообещали оборонять страну до вступления в НАТО.

Швеция, которая также настаивала на поставках западных ОБТ, передаст до 10 танков. Против выступили военные, заявляют в издании.

Испания еще летом 2022 года заявила, что хочет передать Leopard 2A4 Украине. Однако теперь обнаружилось, что их нужно ремонтировать прежде чем отправлять в ВCУ.

Польша уже поставила первые 4 из 14 танков Украине. И тут источники издания говорят, что поляки могут передать больше, но нужны поставки заказанных корейских K2. Поскольку Варшава передала сотни других танков украинской армии.

Вместе с тем есть варианты выхода из ситуации:

закупить у Швейцарии их Leopard 2, которые они готовы продать третьей стране для дальнейшей отправки в ВСУ;

Нидерланды могут передать Украине часть арендованных Leopard 2A6;

заказать производство новых танков у Rheinmetall.

Напомним, 27 февраля в Минобороны Германии заявили, что Запад сможет передать Украине 62 танка Leopard 2.

24 февраля в Украину прибыли первые 4 танка Leopard 2 из Польши.