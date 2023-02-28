"Леопарди на волі, але на землі їх мало": чому ЗСУ передадуть лише 62 танки, — NYT

Постачання військової допомоги України показало вже давню проблему — Європа хронічно мало виділяє коштів на свою армію. Ніхто не вірив, що на континенті може бути війна масштабів Другої світової.

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Із моменту оголошення Берліна про те, що вони дозволяють постачати Україні Leopard 2, потоку танків у великій кількості не було. Виявилося, що армії Європи хронічно економили на армії, і машини не готові до бою. Про це повідомляє The New York Times.

Після дозволу на реексопрт німецьких танків багато політичних лідерів зіткнулися з тим, що їхні Leopard 2 перебувають у поганому стані або не мають запасних частин. Крім цього, країни почали мати опір зсередини. Деякі з держав повертали на службу інструкторів, щоби навчати бійців ЗСУ.

У виданні зазначають, що постачання танків Leopard показує реальність, яку Європа тривалий час ігнорувала, — хронічне недофінансування армій. Ніхто не вірив, що в Європі може бути повномасштабна війна з величезною кількістю військ. Тому для Європи стало справжнім викликом передати Україні два танкові батальйони на 62 танки.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що здивований, що частина країн дорікала Берліну за заборону на передачу танків, проте як тільки така заборона була знята, то вони не передали жодної машини.

"Це те, що мене трохи шокує. Очевидно, що були деякі нації — і я ніколи не називатиму тут імен, — але в нас були деякі нації, які воліли ховатися за Німеччиною. Сказати: ми б із задоволенням, якби нам дозволили. Але коли ми дозволили, вони нічого не зробили", — каже Олаф Шольц.

[ + – ] Виробничі потужності Rheinmetall Фото: biden

Німеччина передасть 18 танків Leopard 2A6, Польща — 14 2A4. Проте невідомо, хто відшкодує втрати машин, які можуть бути на полі бою в Україні.

Фінляндія має на озброєнні 200 танків Leopard 2, але передасть Україні лише 3 машини, та й ті для розмінування. Деякі офіційні особи сподівалися, що фіни зможуть передати більше танків, адже США та Британія пообіцяли обороняти країну до вступу в НАТО.

Швеція, яка також наполягала на постачанні західних ОБТ, передасть до 10 танків. Проти виступили військові, заявляють у виданні.

Іспанія ще влітку 2022 року заявила, що хоче передати Leopard 2A4 Україні. Однак тепер виявилося, що їх потрібно ремонтувати, перш ніж відправляти до ЗСУ.

Польща вже надала перші 4 з 14 танків України. І тут джерела видання кажуть, що поляки можуть передати більше, але потрібні постачання замовлених корейських K2. Бо Варшава передала сотні інших танків українській армії.

Водночас є варіанти виходу із ситуації:

закупити у Швейцарії їхні Leopard 2, які вони готові продати третій країні для подальшого відправлення для ЗСУ;

Нідерланди можуть передати Україні частину орендованих Leopard 2A6;

замовити виробництво нових танків у Rheinmetall.

Нагадаємо, 27 лютого в Міноборони Німеччини заявили, що Захід зможе передати Україні 62 танки Leopard 2.

24 лютого в Україну прибули перші 4 танки Leopard 2 із Польщі.