Захід може передати Україні 62 танки Leopard 2, — Міноборони Німеччини

Загалом союзники, за словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, здатні передати українським військовослужбовцям 300 танків.

Related video

Україна не є об’єктом якихось добрих чи злих сил, а суверенна держава, заявив міністр оборони Борис Пісторіус. Він дав зрозуміти, що Захід може надати Україні понад 60 основних бойових танків Leopard 2. Про це він сказав в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо постачання озброєння в Україну західними партнерами, зокрема, чи можливо досягти цифри у 62 танки Leopard 2, Борис Пісторіус відповів ствердно.

"Так, це може статися", — сказав урядовець.

За словами міністра оборони Німеччини, загалом Захід здатний передати Україні 300 танків.

"І тоді ви побачите, як після цього зміниться хід війни", — сказав Пісторіус.

Раніше Фокус повідомляв, що у п'ятницю, 24 лютого, на територію України з Польщі прибули перші чотири німецькі танки Leopard 2. Світлинами бойових машин в мережі поділився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

22 лютого представниця МЗС Польщі Лукаш Ясіна заявив, що Польща поставить Україні 14 танків Leopard 2 протягом наступних двох-трьох тижнів. Проте спершу українські солдати мають завершити підготовку.

24 лютого Швеція також заявила про готовність взяти участь у танковій коаліції і підтримати Україну танками Leopard 2. За інформацією журналістів, стокгольмський уряд планує поставити Україні 10 танків Leopard типів 2A6 та 2A5 для забезпечення двох танкових батальйонів.