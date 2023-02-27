Запад может передать Украине 62 танка Leopard 2, — Минобороны Германии

В общей сложности союзники, по словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, способны передать украинским военнослужащим 300 танков.

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Украина не является объектом каких-либо добрых или злых сил, а суверенное государство, заявил министр обороны Борис Писториус. Он дал понять, что Запад может предоставить Украине более 60 основных боевых танков Leopard 2. Об этом он сказал в интервью радио Deutschlandfunk.

Отвечая на вопрос журналистов по поставкам вооружения в Украину западными партнерами, в частности, возможно ли достичь цифры в 62 танка Leopard 2, Борис Писториус ответил утвердительно.

"Да, это может произойти", — сказал чиновник.

По словам министра обороны Германии, всего Запад способен передать Украине 300 танков.

"И тогда вы увидите, как после этого изменится ход войны", — сказал Писториус.

Ранее Фокус сообщал, что в пятницу, 24 февраля, на территорию Украины из Польши прибыли первые четыре немецких танка Leopard 2. Фотографиями боевых машин в сети поделился премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

22 февраля представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что Польша поставит Украине 14 танков Leopard 2 в течение следующих двух-трех недель. Однако сначала украинские солдаты должны завершить подготовку.

24 февраля Швеция также заявила о готовности поучаствовать в танковой коалиции и поддержать Украину танками Leopard 2. По информации журналистов, стокгольмское правительство планирует поставить Украине 10 танков Leopard типов 2A6 и 2A5 для обеспечения двух танковых батальонов.