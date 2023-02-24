Швеция хочет отправить Украине 10 боевых танков Leopard 2, — СМИ

По информации журналистов, о поставках боевых танков официальный Стокгольм объявит вечером 24 февраля.

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Швеция хочет принять участие в танковой коалиции и поддержать защитников Украины танками Leopard 2. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

По информации журналистов, стокгольмское правительство планирует поставить Украине 10 танков Leopard типов 2A6 и 2A5 для обеспечения двух танковых батальонов.

Шведы не хотели оглашать детали утром 24 февраля. СМИ сообщает, что о пакете с "новой поддержкой" для ВСУ Стокгольм расскажет во второй половине дня. Однако журналисты выяснили, что Швеция готовится отправить в Украину современные немецкие танки.

Напомним, 23 февраля в Reuters уже писали, что Швеция может поставить Украине боевые танки. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна ведет переговоры по этому поводу с Германией. По данным справочника Military Balance 2022, шведы имеют на вооружении 120 Leopard типа 2A5.

24 февраля стало известно, что первые боевые танки Leopard от Польши уже прибыли в Украину. "Мы действуем так, чтобы сдержать агрессора", — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Количество доставленной техники не сообщается.