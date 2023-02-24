Швеція хоче відправити Україні 10 бойових танків Leopard 2, — ЗМІ

За інформацією журналістів, про постачання бойових танків офіційний Стокгольм оголосить ввечері 24 лютого.

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Швеція хоче взяти участь в танковій коаліції та також підтримати захисників України танками Leopard 2. Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel.

За інформацією журналістів, стокгольмський уряд планує поставити Україні 10 танків Leopard типів 2A6 та 2A5 для забезпечення двох танкових батальйонів.

Шведи не хотіли оголошувати деталі зранку 24 лютого. ЗМІ повідомляє, що про пакет з "новою підтримкою" для ЗСУ Стокгольм розповість у другій половині дня. Однак журналісти з’ясували, що Швеція готується відправити в Україну сучасні німецькі танки.

Нагадаємо, 23 лютого в Reuters вже писали, що Швеція може поставити Україні бойові танки. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна веде перемовини щодо цього з Німеччиною. За даними довідника Military Balance 2022, шведи мають на озброєнні 120 Leopard типу 2A5.

24 лютого стало відомо, що перші бойові танки Leopard від Польщі вже прибули в Україну. "Ми діємо так, щоб стримати агресора", — заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Кількість доставленої техніки не повідомляється.