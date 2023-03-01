"Збройних сил просто немає": Бундесвер не втримає оборону під час нападу, — Пісторіус

За словами голови німецького Міноборони, у разі наступальної агресивної війни армія Німеччини може не вистояти. Навіть високопосадовці ніколи не чули такої відвертої заяви влади, зазначили журналісти.

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Бундесвер не зможе захистити Німеччину в разі наступальної агресивної війни. Про це сказав німецький міністр оборони Борис Пісторіус на засіданні парламентської групи СДПН, пише таблоїд Bild.

"У нас немає збройних сил, які можуть захистити від наступальної жорстокої агресивної війни. До цього нам доведеться знову пристосуватися", — заявив він.

Навіть високопоставлені солдати, які давно прослужили, ніколи не стикалися з такою відвертою заявою командування та влади, зазначає видання.

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Пісторіус різко розкритикував оборонну політику Німеччини. Про роль Німеччини в альянсі НАТО він сказав таке: "Нам треба виконати союзницькі зобов'язання лінії Альянсу, ми не робили цього в минулому. Якщо ви відповідаєте за безпеку людей, які живуть тут, у Польщі або деінде, договір має бути виконаний".

Бундесверу терміново потрібна зброя, важка техніка, боєприпаси та навчені солдати, додав міністр.

Представник СДПН Метін Гакверді зазначив, що Пісторіус чітко назвав проблеми та рішуче виступив за найкраще оснащення Бундесверу. Депутат від ХДС Норберт Реттген визнав, що міністр сказав "гірку правду".

"Мужній учинок. Добре, що міністр оборони не замовчує проблеми, а озвучує їх", — зазначив політик.

Його колега з партії Катя Лейкерт додала, що всім дуже пощастило жити в мирі протягом багатьох років, але за це всі знехтували здатністю захищати себе. Федеральний уряд не поспішає використати військовий спецфонд, оборонний бюджет цього року зменшили, зауважила вона.

Глава спілки військовослужбовців Бундесверу Андре Вюстнер зазначив, що військовим не говорили про реальний стан справ багато років. Уряд має діяти зараз, інакше буде пізно.

Bild згадав коментар інспектора армії, генерал-лейтенанта Альфонса Мая на початку великої війни Росії з Україною. Ще тоді він визнавав, що Бундесвер "більш-менш порожній".

Нагадаємо, що 7 лютого Міністерство оборони Німеччини заявило про відправку в Україну німецьких танків Leopard 2A6 наприкінці березня.

Бундесвер шукає 50 резервістів, які знають українську чи російську мови. Вони допомагатимуть налагоджувати навчання українських військових використанню БМП Marder.

Газета The New York Times писала, що для Європи стало справжнім викликом передати ЗСУ 2 танкові батальйони на 62 танки.