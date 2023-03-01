"Отказаться от менталитета холодной войны": Си Цзиньпин озвучил позицию КНР по войне в Украине

По словам лидера КНР, он полностью придерживается плана, ранее представленного МИД Китая. Политик уверен, что всем нужно сосредоточить усилия на прекращении огня.

Related video

Председатель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил, что позиция Пекина по российскому вторжению в Украину "ясна и последовательна". В опубликованном ранее документе МИД КНР изложил свой план по политическому урегулированию так называемого "украинского кризиса". Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

По словам Цзиньпина, суть позиции Китая заключается в содействии миру и переговорам.

"Мы должны придерживаться направления политического урегулирования, отказаться от менталитета времен холодной войны, уважать законные интересы безопасности всех стран и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности", — сказал он во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Пекине.

По мнению главы КНР, странам нужно перестать политизировать мировую экономику и превращать ее в инструмент, а сосредоточить усилия на прекращении огня.

Александр Лукашенко отметил, что полностью поддерживает такую позицию.

Кроме того, как сообщают китайские журналисты, Цзиньпин и Лукашенко подписали Совместное заявление КНР и Беларуси о стратегическом партнерстве. Си Цзиньпин отметил, что мир столкнулся с серьезными изменениями, невиданными за столетие, и для поддержания мира и развития во всем мире предстоит пройти долгий путь.

По словам главы КНР, Беларусь поддерживает инициативы по глобальной безопасности. Китай готов укреплять сотрудничество и отношения с Беларусью на различных международных площадках, включая ООН.

[ + – ] Си Цзиньпин встретился с Александром Лукашенко в Пекине

Напомним, что 24 февраля Китай представил предложения по окончанию войны в Украине. Программа, которую предложил Пекин, состоит из 12 пунктов. Среди них прекращение боевых действий, отказ от санкций, мирные переговоры.

Затем в США отреагировали на план Китая. Президент США Джо Байден заявил, что не согласен с предложениями КНР.

"Если Путин аплодирует этому, то какая от него польза? Я не шучу, я предельно серьезен", — сказал Байден.

Также глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что документ представляет лишь позицию Пекина, а настоящий мирный план был поддержан на Генассамблее ООН на прошлой неделе. Так, Генассамблея ООН 23 февраля, приняла предложенную Украиной резолюцию, призывающую Россию немедленно вывести свои войска с оккупированных территорий.

Президент Украины Зеленский заявил, что хочет лично встретиться с лидером Китая. Украинский лидер подчеркнул, что, помимо военных вопросов, хотел бы обсудить со своим китайским коллегой экономические вопросы, так как у нашей страны с Китаем большой товарооборот.