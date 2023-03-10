"Він певною мірою протверезів": Сі Цзіньпін уважно слідкує за війною в Україні, — ЦРУ

Директор ЦРУ Вільям Бернс зазначив, що Китай має пам’ятати досвід солідарності Заходу у накладенні санкцій на Росію. За його словами, КНР має враховувати у подальшій політиці, що країни готові нести збитки заради тиску на агресора.

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9 березня директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що "ніхто не спостерігав більш уважно" за подіями в Україні, ніж голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. За його словами, війна може вплинути на мислення Китаю щодо Тайваню. Про це посадовець заявив на слуханнях у Комітеті з розвідки Палати представників щодо глобальних загроз, повідомляє CNN.

"Я справді думаю, що ніхто не спостерігав за досвідом Володимира Путіна в Україні більш уважно, ніж Сі Цзіньпін, і я думаю, що він певною мірою протверезів, принаймні це наш аналіз того, наскільки Захід зміг зберегти солідарність і поглинути деякі короткі термінові економічні витрати в інтересах накладення ще більших довгострокових економічних витрат на Росію", — заявив Бернс.

Директор ЦРУ зазначив, що Сі Цзіньпін має пам’ятати про солідарність країн в економічному тиску на Кремль, коли намагається відновлювати розвиток Китаю та співпрацю з іншими державами.

"Це те, що президент Сі повинен зважити, коли він виходить із нульового періоду COVID-19, намагаючись відновити економічне зростання Китаю, намагаючись взаємодіяти, знаєте, з рештою світової економіки", — сказав Бернс.

Також журналісти повідомляють, що тезу представника ЦРУ підхопили у Конгресі США та наводять як аргумент у суперечках зі скептично налаштованими щодо допомоги Україні колегами. Прихильники її подальшої підтримки цитують Бернса, щоб окреслити протидію Китаю однією з ключових причин продовжувати допомагати українцям у боротьбі з російськими загарбниками.

Нагадаємо, також 9 березня у медіа Nikkei Asia повідомили, що китайські фахівці Академії військових наук (AMS) при Народно-визвольній армії КНР змоделювали конфлікт між Росією та Україною. Спеціалісти дійшли висновку, що війна закінчиться до осені 2023 року. В AMS вважають ймовірнішою перемогу країни-агресорки.

Раніше, 1 березня, Сі Цзіньпін заявив, що позиція Китаю щодо вторгнення ЗС РФ на територію України "ясна та послідовна". За його словами, країна підтримує ідею перемовин між супротивниками та припинення вогню.