"Он в некоторой степени протрезвел": Си Цзиньпин внимательно следит за войной в Украине, — ЦРУ

Директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что Китай должен помнить опыт солидарности Запада в наложении санкций на Россию. По его словам, КНР должна учитывать в дальнейшей политике, что страны готовы нести ущерб ради давления на агрессора.

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9 марта директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что "никто не наблюдал более внимательно" за событиями в Украине, чем глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. По его словам, война может повлиять на мышление Китая относительно Тайваня. Об этом чиновник заявил на слушаниях в Комитете по разведке Палаты представителей по поводу глобальных угроз, сообщает CNN.

"Я действительно думаю, что никто не наблюдал за опытом Владимира Путина в Украине более внимательно, чем Си Цзиньпин, и я думаю, что он в определенной степени протрезвел, по крайней мере, это наш анализ того, насколько Запад смог сохранить солидарность и поглотить некоторые короткие срочные экономические затраты в интересах наложения еще больших долгосрочных экономических затрат на Россию", — заявил Бернс.

Директор ЦРУ отметил, что Си Цзиньпин должен помнить о солидарности стран в экономическом давлении на Кремль, пытаясь возобновлять развитие Китая и сотрудничество с другими государствами.

"Это то, что президент Си должен взвесить, когда он выходит из нулевого периода COVID-19, пытаясь восстановить экономический рост Китая, пытаясь взаимодействовать, знаете ли, с остальной мировой экономикой", — сказал Бернс.

Также журналисты сообщают, что тезис представителя ЦРУ подхватили в Конгрессе США и приводят как аргумент в спорах со скептически настроенными по поводу помощи Украине коллегами. Сторонники ее дальнейшей поддержки цитируют Бернса, чтобы определить противодействие Китая одной из ключевых причин продолжать помогать украинцам в борьбе с российскими захватчиками.

Напомним, также 9 марта в медиа Nikkei Asia сообщили, что китайские специалисты Академии военных наук (AMS) при Народно-освободительной армии КНР смоделировали конфликт между Россией и Украиной. Специалисты пришли к выводу, что война закончится к осени 2023 года. В AMS считают более вероятной победу страны-агрессорки.

Ранее, 1 марта, Си Цзиньпин заявил, что позиция Китая относительно вторжения ВС РФ на территорию Украины "ясна и последовательна". По его словам, страна поддерживает идею переговоров между противниками и прекращение огня.