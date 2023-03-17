"На запрошення Путіна": Кремль підтвердив візит Цзіньпіна в Москву та назвав дату

Під час зустрічі лідери двох країн, як повідомляють в адміністрації президента, мають намір обговорити питання подальшої співпраці, а також підписати важливі двосторонні документи.

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін збирається відвідати Російську Федерацію наступного тижня на запрошення президента Володимира Путіна. Про це повідомили в пресслужбі Кремля.

Пройде державний візит із 20 по 22 березня, і за цей час країни збираються підписати одразу кілька важливих двосторонніх документів, як зазначає представництво президента РФ Володимира Путіна.

"У ході переговорів будуть обговорені актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм", — ідеться в повідомленні.

Світові лідери обміняються своєю думкою та баченням російсько-китайської співпраці, але про що саме йдеться — варто лише здогадуватися.

Про можливий візит Сі Цзіньпіна з'явилися розмови ще в лютому, і, як зазначав портал The Wall Street Journal, під час переговорів із Володимиром Путіним його колега намагатиметься закликати РФ розпочати мирні переговори, а також пройде розмова про незастосування ядерної зброї. Спочатку ймовірною датою візиту називали кінець квітня — початок травня.

Нагадаємо, що 14 березня МЗС Китаю не підтвердило візит Сі Цзіньпіна до Москви та заплановану розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь на брифінгу заявляв, що Китай і Росія підтримують тісні контакти на всіх рівнях, але йому нема чого додати щодо ймовірного візиту Сі Цзіньпіна до Москви.