"По приглашению Путина": Кремль подтвердил визит Цзипьнина в Москву и назвал дату

В ходе встречи лидеры двух стран, как сообщают в администрации президента, собираются обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества, а также подписать важные двусторонние документы.

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Лидер Китая Си Цзиньпин собирается посетить Российскую Федерацию на следующей неделе по приглашению президента Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Пройдет государственный визит с 20 по 22 марта, и за это время страны собираются подписать сразу несколько важных двусторонних документов, как отмечает представительство президента РФ Владимира Путина.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", — говорится в сообщении.

Мировые лидеры обменяются своим мнением и видением российско-китайского сотрудничества, но о чем именно идет речь — стоит лишь догадываться.

О возможном визите Си Цзиньпина появились разговоры еще в феврале, и как отмечал портал The Wall Street Journal, во время переговоров с Владимиром Путиным его коллега будет пытаться призвать РФ начать мирные переговоры, а также пройдет разговор о неприменении ядерного оружия. Изначально вероятной датой визита назывался конец апреля — начало мая.

Напомним, что 14 марта МИД Китая не подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву и запланированный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге заявлял, что Китай и Россия поддерживают тесные контакты на всех уровнях, но ему нечего добавить по поводу вероятного визита Си Цзиньпина в Москву.