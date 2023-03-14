МИД Китая не подтверждает визит Си Цзиньпина в Москву и запланированный разговор с Зеленским

По словам официального представителя дипведомства Ван Вэньбиня, Пекин и Москва поддерживают тесные контакты на всех уровнях, но ему нечего добавить по поводу вероятного визита главы Поднебесной в Кремль.

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МИД КНР не подтвердило и не опровергло планы проведения онлайн-встречи китайского лидера Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским и его визита в Москву. Об этом 14 марта сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, заявление которого цитирует российское агентство ТАСС.

На брифинге он отметил, что вопрос следует рассматривать комплексно. По его словам, Китай и Россия поддерживают тесные контакты на всех уровнях, но ему нечего добавить по поводу вероятного визита Си Цзиньпина.

"Позиция Китая по отношению к украинскому кризису всегда была ясной, мы всегда поддерживали связь со всеми сторонами конфликта", – заявил дипломат.

Он также добавил, что Китай всегда придерживался внешней политики по поддержанию мира во всем мире и содействию общему развитию. Страна вроде бы исключительно за реализацию мирных инициатив.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что руководитель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планирует приехать с официальным визитом в Москву уже на следующей неделе. Встреча политиков якобы должна состояться раньше, чем ожидалось.

Также The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, обнародовало информацию о том, что Си Цзиньпин впервые с начала вторжения РФ проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что разговор будет виртуальным и состоится якобы после визита китайского лидера в российскую столицу. Как считают американские журналисты, встреча Си Цзиньпина и Путина может отражать стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве и прекращении войны в Украине.