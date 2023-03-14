МЗС Китаю не підтверджує візит Сі Цзіньпіна до Москви та заплановану розмову з Зеленським

За словами офіційного представника дипвідомства Ван Веньбіня, Пекін та Москва підтримують тісні контакти на всіх рівнях, але йому немає чого додати стосовно ймовірного візиту очільника Піднебесної до Кремля.

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МЗС КНР не підтвердило і не спростувало плани щодо проведення онлайн-зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським та його візиту до Москви. Про це 14 березня повідомив на брифінгу офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, заяву якого цитує російська агенція ТАСС.

На брифінгу він зазначив, що питання потрібно розглядати комплексно. З його слів, Китай і Росія підтримують тісні контакти на всіх рівнях, але йому немає чого додати стосовно ймовірного візиту Сі Цзіньпіна.

"Позиція Китаю щодо української кризи завжди була ясною, ми завжди підтримували зв'язок з усіма сторонами конфлікту", – заявив дипломат.

Він також додав, що Китай завжди дотримувався зовнішньої політики щодо підтримання миру в усьому світі та сприяння загальному розвитку. Країна нібито виключно за реалізацію мирних ініціатив.

Нагадаємо, агентство Reuters із посиланням на власні джерела повідомляло, що керівник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін планує приїхати з офіційним візитом до Москви вже наступного тижня. Зустріч політиків нібито має відбутися раніше, аніж очікувалося.

Також The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела, опублікувало інформацію про те, що Сі Цзіньпін вперше з початку вторгнення РФ проведе розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що розмова буде віртуальною і відбудеться нібито після візиту китайського лідера до російської столиці. Як вважають американські журналісти, зустріч Сі Цзіньпіна та Путіна може відображати прагнення Пекіна відігравати більш активну роль у посередництві та припиненні війни в Україні.