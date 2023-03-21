"ЗС РФ втрачають наступальний потенціал": у Генштабі розповіли про ситуацію в Бахмуті

Лише за останню добу російські військові обстріляли 12 населених пунктів на Бахмутському напрямку, включно з Бахмутом, на вулицях якого вже йдуть бої.

Related video

ЗС РФ не полишають спроб захопити Бахмут, проте російські військові вже втрачають наступальний потенціал. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 21 березня.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, проте втрачає наступальний потенціал. Противник не припиняє спроб захопити місто і втрачає значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ також розповіли про те, що за добу від вогню окупантів постраждали 12 населених пунктів на Бахмутському напрямку. Російські військові обстріляли Міньківку, Васюківку, Залізнянське, сам Бахмут, Григорівку, Іванівське, Олександро-Шультине, Диліївку, Нью-Йорк, Оріхово-Василівку, Привілля та Часів Яр Донецької області.

Проте українським військовим вдалося відбити атаки супротивника у районах Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Північного.

Нагадаємо, 20 березня стало відомо, що активні бої за Бахмут Донецької області відбуваються в межах міста, у ворога було певне просування, але й Сили оборони мають успіхи на певних ділянках. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, захист Бахмута дозволяє знизити наступальний потенціал ворога та знищити найпідготовленіші підрозділи окупантів.

Крім того, 20 березня стало відомо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звернувся до міністра оборони Росії Сергія Шойгу з проханням "не допустити відокремлення ПВК "Вагнер" від основних сил ЗС РФ" у місті Бахмут Донецької області. За його інформацією, нібито у березні-квітні ЗСУ перейдуть у повномасштабний наступ на цій ділянці фронту.