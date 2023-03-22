Наступ на Бахмут слабшає: ЗС РФ перекидають частини на інші ділянки, — британська розвідка

Бойові дії точаться навколо центру міста, ЗСУ залишаються під загрозою оточення з півночі та півдня. Тиск іде на трасу H-32, яка є дуже важливою для постачання, вказують у Міністерстві оборони Великобританії.

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Наступ російських військових під Бахмутом Донецької області слабшає, але загалом ситуація ще досить складна. Про це сказано в розвідці Міністерства оборони Великобританії на 22 березня.

Збройні сили України останнім часом проводять локальну контратаку на захід від Бахмута, щоб скоротити тиск ЗС РФ на трасу H-32. Ця дорога дуже важлива для постачання, зазначають фахівці.

Бойові дії точаться навколо центру Бахмута, вказали розвідники

Бойові дії точаться навколо центру міста, ЗСУ залишаються під загрозою оточення з півночі та півдня, констатували розвідники.

"Є реальна можливість, що російський наступ на місто почне втрачати обмежений у часі імпульс. Частину підрозділів можуть перекинути на інші ділянки фронту", — йдеться у зведенні.

ЗСУ залишаються під загрозою оточення з півночі та півдня. Карта Deep State.

США чекають на новий наступ Росії в Україні

Сполучені Штати покладаються на лідерство України в запеклій битві за Бахмут і продовжать забезпечувати ЗСУ всім необхідним, заявив CNN представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

На питання, чи не надто багато часу Київ витрачає на боротьбу за Бахмут, Кірбі сказав, що українці хоробро борються в цьому місті.

"На дворі 21 березня, а Бахмут досі не захоплений росіянами. Ми зосередимося на тому, щоб президент Володимир Зеленський мав те, що йому потрібно, де б він не вирішив боротися", — сказав Кірбі.

За оцінкою представника Ради, найближчі тижні будуть критичними у великій війні. У США очікують на початок нового наступу ЗС Росії.

"Ми повинні переконатися, що робимо все можливе, щоб Україна була до цього готова та могла проводити власні наступальні операції в будь-який час", — сказав чиновник.

Нагадаємо, що військові Сил спеціальних операцій ЗСУ нещодавно провели розвідку в районі Бахмута й знайшли 3 групи російських військових біля будинку, який використовувався як склад із боєприпасами. Одна з груп була знищена.

Генштаб ЗСУ 21 березня заявляв, що армія РФ не залишила ціль захоплення Бахмута, але вже починає втрачати наступальний потенціал через масові втрати живої сили й техніки.

Сили оборони України працюють на Бахмутському напрямку та знищують російських окупантів у режимі 24/7, говорив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.