Наступление на Бахмут слабеет: ВС РФ перебрасывают части на другие участки, – британская разведка

Боевые действия идут вокруг центра города, ВСУ остаются под угрозой окружения с севера и юга. Давление идет на трассу H-32, которая очень важна для снабжения, указывают в Министерстве обороны Великобритании.

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Наступление российских военных под Бахмутом Донецкой области слабеет, но в целом ситуация еще довольно сложная. Об этом сказано в разведсводке Министерства обороны Великобритании на 22 марта.

Вооруженные силы Украины проводят в последнее время локальную контратаку к западу от Бахмута, чтобы сократить давление ВС РФ на трассу H-32. Эта дорога очень важна для снабжения, указывают специалисты.

Боевые действия идут вокруг центра Бахмута, указали разведчики

Боевые действия идут вокруг центра города, ВСУ остаются под угрозой окружения с севера и юга, констатировали разведчики.

"Есть реальная возможность, что российское наступление на город начнет терять ограниченный во времени импульс. Часть подразделений могут перебросить на другие участки фронта", — говорится в сводке.

ВСУ остаются под угрозой окружения с севера и юга. Карта Deep State

США ждут новое наступление России в Украине

Соединенные Штаты полагаются на лидерство Украины в упорной битве за Бахмут и продолжат обеспечивать ВСУ всем необходимым, заявил CNN представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

На вопрос , не слишком ли много времени Киев тратит на борьбу за Бахмут, Кирби сказал, что украинцы храбро сражаются в этом городе

"На дворе 21 марта, а Бахмут до сих пор не захвачен россиянами. Мы сосредоточимся на том, чтобы у президента Владимира Зеленского было то, что ему нужно, где бы он ни решил сражаться", — сказал Кирби.

По оценке представителя Совета, ближайшие недели будут критическими в большой войне. В США ожидают начало нового наступления ВС России.

"Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была к этому готова и могла проводить собственные наступательные операции в любое время", — заключил чиновник.

Напомним, что военные Сил специальных операций ВСУ недавно провели разведку в районе Бахмута и нашли 3 группы российских военных возле дома, который использовался в качестве склада с боеприпасами. Одна из групп была уничтожена.

Генштаб ВСУ 21 марта заявлял, что армия РФ не оставила цель по захвату Бахмута, но уже начинает терять наступательный потенциал из-за массовых потерь живой силы и техники.

Силы обороны Украины работают на Бахмутском направлении и уничтожают российских оккупантов в режиме 24/7, говорил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.