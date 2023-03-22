Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Бои за Бахмут: последние новости

Наступление на Бахмут слабеет: ВС РФ перебрасывают части на другие участки, – британская разведка

наступление на бахмут, боевые действия бахмут, бахмут сегодня
Фото: Getty Images | Вооруженные силы Украины проводят локальную контратаку к западу от Бахмута

Боевые действия идут вокруг центра города, ВСУ остаются под угрозой окружения с севера и юга. Давление идет на трассу H-32, которая очень важна для снабжения, указывают в Министерстве обороны Великобритании.

Related video

Наступление российских военных под Бахмутом Донецкой области слабеет, но в целом ситуация еще довольно сложная. Об этом сказано в разведсводке Министерства обороны Великобритании на 22 марта.

Вооруженные силы Украины проводят в последнее время локальную контратаку к западу от Бахмута, чтобы сократить давление ВС РФ на трассу H-32. Эта дорога очень важна для снабжения, указывают специалисты.

бои за бахмут, разведка британии, сводка разведка британии Fullscreen
Боевые действия идут вокруг центра Бахмута, указали разведчики

Боевые действия идут вокруг центра города, ВСУ остаются под угрозой окружения с севера и юга, констатировали разведчики.

"Есть реальная возможность, что российское наступление на город начнет терять ограниченный во времени импульс. Часть подразделений могут перебросить на другие участки фронта", — говорится в сводке.

карта deep state, карта бахмут Fullscreen
ВСУ остаются под угрозой окружения с севера и юга. Карта Deep State

США ждут новое наступление России в Украине

Соединенные Штаты полагаются на лидерство Украины в упорной битве за Бахмут и продолжат обеспечивать ВСУ всем необходимым, заявил CNN представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

На вопрос , не слишком ли много времени Киев тратит на борьбу за Бахмут, Кирби сказал, что украинцы храбро сражаются в этом городе

"На дворе 21 марта, а Бахмут до сих пор не захвачен россиянами. Мы сосредоточимся на том, чтобы у президента Владимира Зеленского было то, что ему нужно, где бы он ни решил сражаться", — сказал Кирби.

По оценке представителя Совета, ближайшие недели будут критическими в большой войне. В США ожидают начало нового наступления ВС России.

"Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была к этому готова и могла проводить собственные наступательные операции в любое время", — заключил чиновник.

Напомним, что военные Сил специальных операций ВСУ недавно провели разведку в районе Бахмута и нашли 3 группы российских военных возле дома, который использовался в качестве склада с боеприпасами. Одна из групп была уничтожена.

Генштаб ВСУ 21 марта заявлял, что армия РФ не оставила цель по захвату Бахмута, но уже начинает терять наступательный потенциал из-за массовых потерь живой силы и техники.

Силы обороны Украины работают на Бахмутском направлении и уничтожают российских оккупантов в режиме 24/7, говорил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.