"Вони втрачають сили і видихаються": Сирський натякнув на наступ ЗСУ у Бахмуті

За словами генерал-полковника, Сили оборони на Донбасі можуть скористатися слабкістю противника та здійснити операцію за прикладом деокупації Київської та Харківської областей.

Related video

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів про те, як українські захисники збираються найближчим часом обороняти Бахмут. Про це він написав у власному Telegram-каналі у четвер, 23 березня.

За його словами, російські окупанти продовжують втрачати значні сили на цьому напрямі Донбасу. Противник починає видихатися, і наші воїни незабаром почнуть діяти.

"Агресор не залишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут, незважаючи на втрати в живій силі та техніці. Основними силами РФ на цьому напрямі є представники ПВК "Вагнер". Не шкодуючи нічого вони втрачають значні сили і видихаються. Зовсім скоро ми скористаємося цією можливістю, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом", — йдеться у повідомленні.

При цьому українські захисники героїчно перебувають цілодобово під безперервним вогнем артилерії, авіації та іншої зброї противника. Зокрема йдеться про підрозділи: 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад. Вони перебувають на Донбасі та дають відсіч російським окупантам.

Нагадаємо, 23 березня в ISW зазначали, що наступ у Бахмуті сповільнився, але росіяни можуть атакувати на інших ділянках фронту. Сценарій того, що ЗСУ відступлять з Бахмута чи Авдіївки, є, але він малоймовірний.

Також 22 березня президент України Володимир Зеленський відвідав позиції захисників на Бахмутському напрямку та вручив нагороди. Він поговорив з військовими на Донбасі, а також подякував захисникам за їхню мужність та відвагу.