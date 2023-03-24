Був розвідником: під Бахмутом загинув французький військовий Кевін Девід (фото)

Доброволець воював у складі Міжнародного легіону ЗСУ, в Україну він потрапив як волонтер. Кевіна Девіда перевели з командою до Бахмуту для виконання бойового завдання, каже його сестра.

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Французький доброволець Кевін Девід, який воював за Збройні сили України, загинув неподалік Бахмута. Про смерть бійця повідомив у Twitter 24 березня добровільний французький батальйон Brontë.

Девід воював в Україні протягом року, нещодавно він приєднався до Інтернаціонального легіону ЗСУ як розвідник, уточнили військові.

"У 29 років, він загинув у бою, Кевін Девід був напрочуд відданим солдатом", — зазначили у групі.

Про загибель Девіда також повідомила оперативна група Baguette, підрозділ французьких добровольців, які воюють в Україні.

У Кевіна Девіда залишилася дружина та 2 дітей

"З величезним сумом повідомляємо про смерть нашого брата зі зброї Кевіна Девіда недалеко від Бахмута. У нього залишилася дружина та 2 дітей. Спочивай зі миром", — пишуть французькі бійці.

Сестра Девіда уточнила, що спочатку військовий поїхав до України як волонтер, але потім приєднався до лав армії.

"У середу 15 березня він попередив, що їде до Бахмута. Туди його перевели з командою для виконання завдання. Кевін раніше говорив про бажання бути похованим з українськими почестями", — зазначила вона.

Газета Dernières Nouvelles d'Alsace доповнює, що нещодавно Девід вступив до спецпідрозділу Міжнародного легіону.

"Мені тут краще платять, я з великою ймовірністю залишусь в Україні", — говорив він.

Нагадаємо, що поранені українські військові 24 березня ділилися подробицями боїв за Бахмут із російською армією. ЗС РФ обстрілюють місто так, що земля тремтить, говорив один із бійців.

На день раніше український Центр національного опору повідомляв як "вагнерівці" відвозять мешканців передмість Бахмута у тимчасово окуповані райони Луганської області. Там українців піддають "фільтрації".

За заявою командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського від 23 березня, росіяни вже видихаються, а українські сили незабаром почнуть діяти.