"Анонса не будет": в МИД Польши намекнули на скорый визит Владимира Зеленского

По словам замглавы ведомства Павла Яблонского, встреча двух лидеров произойдет в ближайшее время, но по причинам безопасности больше подробностей они озвучить не могут.

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Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени может совершить официальный визит в Польшу. На это намекнул замглавы Министерства иностранных дел страны Павел Яблонский в интервью Radio Wnet во вторник, 28 марта.

При этом, в Варшаве не будут об этом официально сообщать заранее, как это бывает с другими мировыми лидерами и связано это с соображениями безопасности.

"Думаю, это произойдет в ближайшее время, но не будем опережать события. Мы точно не будем анонсировать этот визит, как это обычно бывает с другими главами государств. В случае с президентом Зеленским такого анонса не будет, по причинам безопасности", – сказал Павел Яблонский.

При этом, главы Польши и Украины продолжают регулярно вести "очень интенсивные контакты" и они не прекращаются. Сейчас создается определенная система, как отметил Павел Яблонский", на основе которой в будущем будет функционировать механизм. Его переодически еще называют планом Маршалла для Украины.

Стоит отметить, что в понедельник, 27 марта президент Украины созвонился с лидером Польши Анджеем Дудой. Они вместе обсудили "подготовку к важным мероприятиям", а также актуальные оборонные потребности ВСУ.

Напомним, в Минобороны заявлялось, что Польша планирует создать самую мощную и многочисленную армию в Европе. По словам Мариуша Блащака, польское правительство намерено увеличить численность своей армии до 300 000 военнослужащих. Реализация этого плана может начаться после осенних выборов.