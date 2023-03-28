"Анонсу не буде": у МЗС Польщі натякнули на візит Володимира Зеленського

За словами заступника голови відомства Павла Яблонського, зустріч двох лідерів відбудеться найближчим часом, але з причин безпеки більше подробиць вони озвучити не можуть.

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Президент України Володимир Зеленський незабаром може здійснити офіційний візит до Польщі. На це натякнув заступник голови Міністерства закордонних справ країни Павло Яблонський в інтерв'ю Radio Wnet у вівторок, 28 березня.

При цьому у Варшаві офіційно не повідомлятимуть про це заздалегідь, як це буває з іншими світовими лідерами і пов'язано це з міркуваннями безпеки.

"Думаю, це відбудеться найближчим часом, але не випереджатимемо події. Ми точно не анонсуватимемо цей візит, як це зазвичай буває з іншими главами держав. У випадку з президентом Зеленським такого анонсу не буде, з причин безпеки", – сказав Павло Яблонський.

При цьому глави Польщі та України продовжують регулярно вести "дуже інтенсивні контакти" і вони не припиняються. Наразі створюється певна система, як зазначив Павло Яблонський, на основі якої в майбутньому функціонуватиме механізм. Його періодично ще називають планом Маршалла для України.

Варто зазначити, що у понеділок, 27 березня, президент України мав телефонну розмову з лідером Польщі Анджеєм Дудою. Вони разом обговорили "підготовку до важливих заходів", а також актуальні оборонні потреби ЗСУ.

Нагадаємо, у Міноборони заявлялося, що Польща планує створити найпотужнішу та найчисленнішу армію в Європі. За словами Маріуша Блащака, польський уряд має намір збільшити чисельність своєї армії до 300 тисяч військовослужбовців. Реалізація цього плану може розпочатися після осінніх виборів.