Викритий у Німеччині шпигун хотів передати РФ координати HIMARS в Україні, — ЗМІ

За таку діяльність, за словами журналістів, агент отримав шестизначну грошову винагороду від своїх кураторів. Гроші було виявлено у викритого шпигуна під час затримання.

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Справа про шпигунство, в якому фігурує співробітник Федеральної розвідувальної служби BND Німеччини, отримала "українське продовження". Про це 17 лютого проінформувало німецьке видання Der Spiegel.

За даними журналістів, викритий співробітник спецслужби BND повинен був отримати розвідувальні відомості про місцезнаходження західного озброєння, яке було відправлено до України.

Зокрема, ФСБ через свого обізнаного агента хотіла дізнатися, де саме Київ розміщуватиме реактивні системи залпового вогню HIMARS та протиповітряні засоби оборони IRIS-T.

"Карстен Лінке мав передати GPS-дані з реактивних систем залпового вогню HIMARS, поставлених США, та ЗРК "Ірис-Т", відправлених Берліном. Люди, знайомі зі справою, кажуть, що витік таких даних є малоймовірним", — йдеться у матеріалі видання. .

Журналісти стверджують, що за таку діяльність агент із Федеральної розвідслужби Німеччини отримав шестизначну грошову винагороду від своїх кураторів. Більше того, гроші було виявлено у викритого шпигуна під час затримання.

Варто нагадати, що наприкінці грудня німецькі спецслужби викрили співробітника Федеральної розвідувальної служби BND Німеччини Карстена Лінке, якого звинувачують у шпигунстві на користь Росії. Пізніше ЗМІ поінформували, що затриманий міг передавати РФ секретну інформацію про Україну. У спецслужбах Німеччини не виключали, що Карстен Лінке шпигував на користь Москви через шантаж.

17 лютого видання The Washington Post опублікувало матеріал, присвячений ліквідації шпигунської мережі РФ у Європі. За словами журналістів, неафішована операція союзників щодо викриття агентів проводилася в момент, коли Захід нарощував військові постачання в Україну, а ЗСУ успішно проводили контрнаступи. Видання зазначає, що серед розкритих шпигунів був співробітник BND Карстен Лінке та 31-річний торговець ювелірними виробами Артур Еллер.