Хотел в легион "Свобода России": жителя Брянска осудили на 5 лет за попытку сбежать к ВСУ

31-летний россиянин Максим Тимерханов стал шестым обвиняемым в попытке побега на украинскую сторону. В суде мужчина рассказал, что "дал украинским спецслужбам себя обмануть".

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Брянский областной суд приговорил 31-летнего россиянина Максима Тимерханова к пяти годам тюрьмы за попытку сбежать в Украину для участия в войне в рядах ВСУ. Об этом сообщается на сайте суда.

Тимерханова задержали в поселке Белая Березка Брянской области на границе с Украиной. Полицию вызвал местный житель, заметивший незнакомца с большим рюкзаком.

По данным следствия, россиянин намеревался сбежать в Украину для участия в войне против ВС РФ.

Как пишет издание The Insider, дело против Тимерханова стало уже шестым по счету в Брянске в отношении людей, собиравшихся сбежать в Украину для участия в войне на стороне ВСУ.

Предположительно, Тимерханов после своего задержания написал явку с повинной. Он также рассказал, что якобы дал себя обмануть украинским спецслужбам.

Как утверждает сторона обвинения, в Украине мужчина планировал вступить в легион "Свобода России".

Что известно о легионе ВСУ "Свобода России"

О специальном подразделении ВСУ, созданном из российских солдат, готовых воевать против ВС РФ на стороне Украины, стало известно в апреле прошлого года. Как тогда сообщалось, целью легиона является смена правящего режима в Российской Федерации.

Тогда же бойцы рассказали, что отправились в зону боев на Донбассе. Экс-военные РФ якобы прошли двухмесячное обучение, в ходе которого получали знания для применения западного оружия.

[ + – ] Большинство бойцов легиона не показывает свои лица, так как их близкие живут в РФ

В начале июня 2022 года в легионе сообщили, что в их ряды вступил бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев.

"Парни из России, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы Россия стала свободной демократической страной, присоединяйтесь", — прокомментировал российский банкир.

В Telegram-канале легиона сообщается, что изначально часть спецподразделения состояла из бывших российских кадровых военных, сдавшихся в плен Украине. Однако на сегодняшний день абсолютное большинство военнослужащих легиона — это российские добровольцы, сознательно покинувшие территорию РФ или приехавшие из других стран и ставшие частью подразделения, подчеркивается в заявлении бойцов.