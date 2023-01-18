Хотів у легіон "Свобода Росії": жителя Брянська засудили на 5 років за спробу втекти в ЗСУ

31-річний росіянин Максим Тимерханов став шостим обвинуваченим у спробі втечі на українську сторону. У суді чоловік розповів, що "дав українським спецслужбам обдурити себе".

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Брянський обласний суд засудив 31-річного росіянина Максима Тимерханова до п'яти років ув'язнення за спробу втекти в Україну для участі у війні в лавах ЗСУ. Про це повідомляється на сайті суду.

Тимерханова затримали в селищі Біла Берізка Брянської області на кордоні з Україною. Поліцію викликав місцевий житель, котрий помітив незнайомця з великим рюкзаком.

За даними слідства, росіянин мав намір втекти в Україну для участі у війні проти ЗС РФ.

Як пише видання The Insider, справа проти Тимерханова стала вже шостою в Брянську стосовно людей, які збиралися втекти в Україну для участі у війні на боці ЗСУ.

Імовірно, Тимерханов після свого затримання написав явку з повинною. Він також розповів, що нібито дав себе обдурити українським спецслужбам.

Як стверджує сторона звинувачення, в Україні чоловік планував вступити в легіон "Свобода Росії".

Що відомо про легіон ЗСУ "Свобода Росії"

Про спеціальний підрозділ ЗСУ, створений із російських солдатів, готових воювати проти ЗС РФ на боці України, стало відомо у квітні минулого року. Як тоді повідомлялося, метою легіону є зміна керівного режиму Російської Федерації.

Тоді ж бійці розповіли, що вирушили в зону боїв на Донбасі. Ексвійськові РФ нібито пройшли двомісячне навчання, під час якого отримували знання для застосування західної зброї.

[ + – ] Більшість бійців легіону не показує своїх облич, оскільки їхні близькі живуть у РФ

На початку червня 2022 року в легіоні повідомили, що в їхні лави вступив колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв.

"Хлопці з Росії, якщо ви ненавидите путінський режим і хочете, щоб Росія стала вільною демократичною країною, приєднуйтеся", — прокоментував російський банкір.

У Telegram-каналі легіону повідомляється, що спочатку частина спецпідрозділу складалася з колишніх російських кадрових військових, які здалися в полон Україні. Однак на сьогодні абсолютна більшість військовослужбовців легіону — це російські добровольці, які свідомо залишили територію РФ або приїхали з інших країн і стали підрозділом, наголошується в заяві бійців.