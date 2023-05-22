"Ситуація складна": у легіоні "Свобода Росії" пояснили, навіщо їм Бєлгородська область

У підрозділі заявили, що мають намір звільнити Російську Федерацію від путінського режиму.

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У понеділок, 22 травня, у Бєлгородській області пролунали вибухи і поширилася інформація, що на територію РФ зайшли російські добровольці з легіону "Свобода Росії". Свій "візит" на Бєлгородщину вони пояснили наміром створити там демілітаризовану зону. Про це повідомляє "Суспільне".

"Ситуація складна, легіон та РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ, звідки вони не зможуть обстрілювати Україну. Надалі — рухаємося до звільнення всієї Росії від путінського диктату та припинення злочинної війни", — зазначили у пресслужбі підрозділу.

У Міністерстві внутрішніх справ Бєлгородської області оголосили план "Едельвейс" через проникнення на територію регіону російських добровольців. У Грайвороні та прилеглих селах готуються до евакуації. Стверджується, що зараз у населені пункти відправлено автобуси, які відвезуть жителів до безпечних районів.

Що відбувається у Бєлгородській області

Зранку 22 травня на каналі легіону "Свобода Росії" в соцмережі з'явилося відеозвернення, в якому військові заявили, що "повертаються додому для боротьби за свободу від влади". Вони закликали жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і не чинити опір. Зокрема, вони опублікували відео біля вказівних знаків Бєзлюдівки, Чуровічєй та Любимівки — прикордонних населених пунктів Бєлгородської, Брянської та Курської областей РФ.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону підтвердив, що легіон "Свобода Росії" та РДК зайшли сьогодні до Бєлгородської області в РФ і проводять операцію на території регіону для створення смуги безпеки, щоб захистити мирне населення України.