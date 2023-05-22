"Ситуация сложная": в легионе "Свобода России" объяснили, зачем им Белгородская область

В подразделении заявили, что намерены освободить Российскую Федерацию от путинского режима.

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В понедельник, 22 мая, в Белгородской области раздались взрывы и распространилась информация, что на территорию РФ вошли российские добровольцы из легиона "Свобода России". Свой "визит" на Белгородщину они объяснили намерением создать там демилитаризованную зону. Об этом сообщает "Суспільне".

"Ситуация сложная, легион и РДК создают демилитаризованную зону на границе с РФ, откуда они не смогут обстреливать Украину. В дальнейшем — движемся к освобождению всей России от путинского диктата и прекращению преступной войны", — отметили в пресс-службе подразделения.

В Министерстве внутренних дел Белгородской области объявили план "Эдельвейс " по проникновению на территорию региона российских добровольцев. В Грайвороне и близлежащих деревнях готовятся к эвакуации. Утверждается, что сейчас в населенные пункты отправлены автобусы, которые отвезут жителей в безопасные районы.

Что происходит в Белгородской области

Утром 22 мая на канале легиона "Свобода России" в соцсети появилось видеообращение, в котором военные заявили, что "возвращаются домой для борьбы за свободу от власти". Они призвали жителей приграничных российских регионов оставаться дома и не сопротивляться. В частности, они опубликовали видео у указательных знаков Безлюдовки, Чуровичей и Любимовки – приграничных населенных пунктов Белгородской, Брянской и Курской областей РФ.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона подтвердил, что легион "Свобода России" и РДК зашли сегодня в Белгородскую область в РФ и проводят операцию на территории региона по созданию полосы безопасности, чтобы защитить мирное население Украины.