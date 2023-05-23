"Операція продовжується": у РДК заперечили заяви Міноборони РФ про втрати серед бійців

У "Російському добровольчому корпусі" заявили, що Міноборони РФ спотворює інформацію про бойові дії в Бєлгородській області.

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Бійці РДК повідомили, що операція на Бєлгородщині триває, і заперечують втрати. Про це вони розповіли журналісту Financial Times Кристоферу Міллеру, про що він написав у своєму твітері.

Лідер "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін, за словами Кристофера Міллера, перебував у хорошому настрої і зовсім виглядав так, ніби 70 його бійців знищено (як це раніше заявили в Міноборони РФ). Також Нікітін сказав, що операція продовжується, а відео, які поширює Міноборони РФ, спотворюють реальну ситуацію.

"Вони стверджують, що нікого з бійців не втрачали. Цю інформацію на цей момент теж перевірити неможливо. Але те, що я зміг поговорити з ними телефоном, означає, що принаймні частина з них залишаються живою", — сказав журналіст.

Нагадаємо, що 22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" зайшли на територію РФ і захопили бронетранспортер, який належав ФСБ Росії.

23 травня бійці РДК поділились кадрами, на яких військові з жовтими пов’язками переміщуються населеним пунктом на військовій техніці зі зброєю руках. На горизонті у відео можна розгледіти, як у кількох місцях здіймається дим. За інформацією, що поширюється в російських медіа, бійці добровольчих формувань діють обмеженими за чисельністю групами та пересуваються легкоброньованою технікою.