"Операция продолжается": в РДК отрицали заявления Минобороны РФ о потерях среди бойцов

В "Русском добровольческом корпусе" заявили, что Минобороны РФ искажает информацию о боевых действиях в Белгородской области.

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Бойцы РДК сообщили, что операция на Белгородщине продолжается, и опровергают потери. Об этом они рассказали журналисту Financial Times Кристоферу Миллеру, о чем он написал в своем твиттере.

Лидер "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин, по словам Кристофера Миллера, находился в хорошем настроении и совсем выглядел так, будто 70 его бойцов уничтожены (как это ранее заявили в Минобороны РФ). Также Никитин сказал, что операция продолжается, а видео, распространяемые Минобороны РФ, искажают реальную ситуацию.

"Они утверждают, что никого из бойцов не теряли. Эту информацию на данный момент тоже проверить невозможно. Но то, что я смог поговорить с ними по телефону, означает, что по крайней мере часть из них остаются в живых", — сказал журналист.

Напомним, что 22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" зашли на территорию РФ и захватили принадлежащий ФСБ России бронетранспортер.

23 мая бойцы РДК поделились кадрами, на которых военные с желтыми повязками перемещаются по населенному пункту на военной технике с оружием в руках. На горизонте в видео можно увидеть, как в нескольких местах вздымается дым. По информации, которая распространяется в российских медиа, бойцы добровольческих формирований действуют ограниченными по численности группами и передвигаются в легко бронированной технике.