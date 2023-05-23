"Обстановка пока тревожная": в РДК анонсировали "уборку" в Белгородской области (видео)

Несмотря на то, что диверсанты хвастаются беспрепятственными поездками по региону, местные власти объявили об отмене режима контртеррористической операции.

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В Белгородской области тревожно, однако российские партизаны были готовы к сложностям. Об этом говорится в публикации "Русского добровольческого корпуса" в соцсетях от 23 мая.

"Обстановка на маленьком, но уже нашем собственном, кусочке Родины пока тревожная, да и прибраться не помешает. Метлы мы с собой взяли, а совков на Руси пока хватает", — заявили в РДК.

Также партизаны поделились кадрами, на которых военные с желтыми повязками перемещаются по населенному пункту на военной технике с оружием в руках. На горизонте в видео можно увидеть, как в нескольких местах поднимается дым.

В Белгородской области отменили режим КТО

Несмотря на публикацию видео поездок бойцов РДК в Белгородской области РФ, власти приняли решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории региона. Об этом 23 мая сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова "мочить террористов в сортире" Владимира Путина снова актуальны.

23 мая советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что легион "Свобода России" и РДК продолжают продвигаться по территории страны-агрессорки. По его словам, фронт в Белгородской области растянулся уже на 40 км.