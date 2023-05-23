"Снова актуально": Песков вспомнил фразу Путина о террористах в сортире (видео)

Пресс-секретарь Кремля считает, что фраза президента РФ "будем мочить террористов в сортире", которую он произнес, комментируя бомбардировки города Грозный, снова стала актуальной в связи с ситуацией в Белгородской области.

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина считает, что сказанная российским лидером фраза "мочить террористов в сортире" снова стала актуальной. Об этом Дмитрий Песков рассказал в комментарии ТАСС во вторник, 23 мая.

"Все ранее сказанное Путиным о борьбе с терроризмом актуально и сейчас", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов медиа об актуальности принципа "мочить в сортире" террористов.

Кроме того пресс-секретарь Путина ожидает, что российский лидер на регулярном совещании с Советом безопасности РФ 26 мая затронет тему инцидентов в Белгородской области, которую Кремль преподносит как "атаку украинских диверсантов".

"Мочить террористов в сортире": как эта фраза вошла в обиход

Эта фраза была произнесена Владимиром Путиным в 1999 году, когда он еще не был президентом, а возглавлял Правительства РФ. Тогда журналисты попросили его прокомментировать бомбардировку города Грозный (столица Чеченской Республики, за которую ВС РФ вели бои во время Второй чеченской войны, — ред).

24 сентября Путин давал пресс-конференцию в Астане (столица Казахстана, — ред.) и ответил на вопрос журналистов следующее:

"Мы будем преследовать террористов везде, в аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов", — сказал тогда еще премьер-министр Владимир Путин.

Напомним, 22 мая Дмитрий Песков заявил о том, что Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгородской области. Он также уточнил, что доложили президенту о попытке прорыва якобы украинской диверсионной группы в регионе Минобороны, ФСБ и погранслужба.

Заметим, что 22 мая поступали сообщения о взрывах и перестрелке на границе Украины и Белгородской области. РосСМИ утверждали, что был бой вооруженных сил РФ с якобы ДРГ возле деревни Дроновка.