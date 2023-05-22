Президент РФ в курсе: Путину доложили о ситуации в Белгородской области, — росСМИ

Пресс-секретарь российского диктатора считает, что цель "диверсии" в РФ — отвлечь внимание от Бахмутского направления.

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Российский диктатор Владимир Путин осведомлен о "попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы ВСУ" на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил пресс-секретерь президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ.

"Ведется работа по выдавливанию диверсантов с территории РФ", — заявил он.

Как отметил официальный представитель Кремля, цель "диверсии" заключается в отвлечении внимания от Бахмута, который был якобы освобожден российскими войсками в конце прошлой недели.

"Мы прекрасно понимаем цель таких диверсий — отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска",— заявил Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Минобороны, ФСБ и погранслужба доложили президенту о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область.

Напомним, что 22 мая поступали сообщения о взрывах и перестрелке на границе Украины и Белгородской области. РосСМИ утверждали, что был бой вооруженных сил РФ с якобы ДРГ возле деревни Дроновка.

Бойцам "Русского Добровольческого корпуса" 22 мая удалось продвинуться на 10 километров в результате удачного рейда в Белгородской области.