"Знову актуально": Пєсков згадав фразу Путіна про терористів у сортирі (відео)

Прессекретар Кремля вважає, що фраза президента РФ "мочитимемо терористів у сортирі", яку він сказав, коментуючи бомбардування міста Грозний, знову стала актуальною у зв'язку із ситуацією в Бєлгородській області.

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Прессекретар президента Росії Володимира Путіна вважає, що сказана російським лідером фраза "мочити терористів у сортирі" знову стала актуальною. Про це Дмитро Пєсков розповів у коментарі ТАСС у вівторок, 23 травня.

"Все раніше сказане Путіним про боротьбу з тероризмом є актуальним і зараз", — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів медіа про актуальність фрази "мочити в сортирі" терористів.

Крім того, прессекретар Путіна очікує, що російський лідер на регулярній нараді з Радою безпеки РФ 26 травня торкнеться теми інцидентів у Білгородській області, які Кремль подає як "атаку українських диверсантів".

"Мочити терористів у сортирі": як ця фраза узвичаїлася

Ця фраза була сказана Володимиром Путіним в 1999 році, коли він ще не був президентом, а очолював Уряд РФ. Тоді журналісти попросили його прокоментувати бомбардування міста Грозний (столиця Чеченської Республіки, за яку ЗС РФ вели бої під час Другої чеченської війни, — ред.).

24 вересня Путін давав пресконференція в Астані (столиця Казахстану, — ред.) і відповів на запитання журналістів:

"Ми переслідуватимемо терористів скрізь, в аеропорту — в аеропорту. Значить, ви мене вже вибачте, в туалеті спіймаємо, ми і в сортирі їх замочимо, зрештою", — сказав тоді прем'єр-міністр Володимир Путін.

Нагадаємо, 22 травня Дмитро Пєсков заявив про те, що Володимиру Путіну доповіли про ситуацію у Бєлгородській області. Він також уточнив, що доповіли президентові про спробу прориву нібито української диверсійної групи у регіоні Міноборони, ФСБ та прикордонна служба.

Зауважимо, що 22 травня надходили повідомлення про вибухи та перестрілку на кордоні України та Бєлгородської області. РосЗМІ стверджували, що був бій збройних сил РФ із нібито ДРГ біля села Дронівка.