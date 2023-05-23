Фронт растянулся на 40 км: РДК и "Свободная Россия" движутся по РФ, — Геращенко (видео)

По информации, которая распространяется в российских медиа, бойцы добровольческих формирований действуют ограниченными по численности группами и передвигаются на легкобронированной технике.

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Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" продолжают продвижение по территории РФ. Благодаря их действиям фронт в Белгородской области растянулся на 40 километров, заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сегодня, 23 мая.

Бойцы в Белгородской области передвигаются малыми группами на легкой технике, что, по словам Геращенко, дает особую результативность.

Кстати, в их арсенале уже есть трофейный БТР-80.

А тем временем спустя сутки Минобороны РФ объявило, что сперва "заблокировало," а потом "разгромило все националистические формирования" в Белгородской области. Согласно заявлению ведомства, были убиты 70 "украинских террористов", а остальные отброшены на территорию Украины. Якобы уничтожены четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Несмотря на это власти Белгородской области не подтверждают контроль над частью территории и заявляют, что "спецоперация продолжается".

Бои в Белгородской области — что известно

22 мая российские добровольцы заявляли, что освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области и зашли в административный центр района — город Грайворон.

В этот же день сообщалось, что возле села Козинка Вооруженные силы РФ пытаются "выдавить" группу из около 80-и человек. В расположении добровольцев также насчитали два танка и два бронетранспортера.

23 мая в РФ сообщили, что Министерство обороны России и силовые структуры "зачищают" Грайворонский район Белгородской области.

В этот же день российские СМИ сообщали, что российские добровольцы из Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" стягивают новые группы к селу Козинка Грайворонского района Белгородской области России.

Также 23 мая в СМИ писали, что Россия вынуждена перекинуть часть оккупационных войск из Украины в Белгородскую область из-за сложившейся в регионе ситуации.