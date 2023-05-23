Бои в Белгородской области: Россия перекидывает часть войск из Украины, – СМИ

По данным журналистов, командование в РФ хочет быстро отправить подразделения из-за усложнения обстановки на границе. Первыми на борьбу с "диверсантами" могут послать 3-ю мотострелковую дивизии из Макеевки.

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Россия вынуждена перекинуть часть оккупационных войск из Украины в Белгородскую область из-за сложившейся в регионе ситуации. Об этом сказал агентству "РБК-Украина" 23 мая источник в украинских разведорганах.

Собеседник говорит, что командование западного военного округа РФ принимает решение об оперативной переброске в Белгородскую область отдельных боеспособных подразделений из-за "усложнения обстановки на границе".

Первыми, возможно, перекинут подразделения 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии из Макеевки. Их постоянный пункт дислокации — город Валуйки Белгородской области.

Аналитики карты Deep State отмечают, что "серая зона" в Белгородской области по площади превышает 31 квадратный километр.

Проукраинские силы были замечены в селах Глотово и Козинка. Карта Deep State

"Смелая атака сил "РДК" и Легиона "Свобода России" на вражеские позиции возле Грайворона. Это можно считать как ответ на рейд на село в Черниговской области. Проукраинские силы зафиксированы в Глотово и Козинке. Ситуация на карте — к середине дня", — пояснили специалисты.

Напомним, что росСМИ называли имена проникших в Белгородскую область. Исходя из их информации, среди "диверсантов" оказались бывший актер Кирилл Канахин, Экс-работник ФСБ Илья Богданов и Алексей Долгов из Легиона "Свобода России".

Бойцы "Русского Добровольческого корпуса" 222 мая заявляли о новом рейде в Белгородской области России. По словам военных, пришло время начать борьбу с Кремлем.