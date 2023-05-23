Актер, офицер ФСБ и "экстремист": СМИ идентифицировали бойцов, зашедших в Белгородскую область

Одним из добровольцев, который участвует в рейде на территории РФ, является Алексей Левкин. В 2018 году московский суд выдал решение об его заочном аресте из-за "создания экстремистского сообщества".

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В сети идентифицировали добровольцев Российской Федерации, которым удалось осуществить прорыв в Белгородской области. Об этом сообщают российские СМИ 23 мая.

Речь идет о "диверсантах", как их называют в России, которые проникли в Грайворонский округ Белгородской области 22 мая. Одним из них стал объявленный в розыск Алексей Левкин.

Когда именно он попал в российскую базу данных — неизвестно, однако еще в 2018 году суд Москвы выдал решение об его заочном аресте. Его обвиняют по статьям о "создании экстремистского сообщества" и "пробуждении ненависти или вражды".

Алексей Левкин также является членом "Русского добровольческого корпуса" (РДК), который совместно с легионом "Свобода России" проникли в Белгородскую область. Нашли его благодаря материалам, которые публикуются добровольцами.

Отдельно в издании Astra отметили, что среди проникших на территорию РФ граждан был и бывший актер Кирилл Канахин, бывший офицер ФСБ Илья Богданов, а также Алексей Долгов из легиона "Свобода России".

Напомним, 22 мая сообщалось, что в Белгороде начали фиксировать неизвестную технику и сильные обстрелы. По сети начали распространять ролики, на которых видно танки и военную авиацию.

Российские добровольцы заявили о том, что им удалось провести новый рейд в Белгородской области Российской Федерации. Речь про бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России". Они продвинулись на 10 километров от границы.

23 мая в британской разведке отметили, что РФ использует бои под Белгородом в свою пользу. Эти события могут помочь укрепить кремлевский нарратив о том, что Россия — жертва нападения, предупреждают аналитики.