Легіон "Свобода Росії" та РДК повертаються додому: все, що відомо про російських добровольців

Поки легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" проводять операцію на території Бєлгородської області, Фокус нагадує історію створення цих військових формувань.

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Довгий час існування легіону "Свобода Росії", як і "Російського добровольчого корпусу" (РДК), ставилося під сумнів. Вважалося, що формування — чудовий пропагандистський хід і не більше. Документів, що підтверджують існування легіону у складі ЗСУ, немає, і відомо про них лише з однойменного Telegram-каналу. Але після подій у Білгородській області 22 травня та взяття кількох населених пунктів бійцями-добровольцями у їхньому існуванні вже не сумніваються.

Легіон "Свобода Росії"

11 березня 2022 року було оголошено про формування підрозділу з російських військовополонених у соціальних мережах та українській пресі, а вже 5 квітня 2022 року відбувся брифінг трьох військовослужбовців зі складу легіону "Свобода Росії" за участю закордонних кореспондентів. Як стало відомо, підрозділ сформували понад 100 осіб з армії РФ, які добровільно перейшли на українську сторону. За словами командира роти, 27 лютого 2022 року за допомогою співробітників СБУ вони перейшли на українську сторону, щоб "захистити українців від справжніх фашистів". Земляків — військовослужбовців путінської армії — він закликав вступати до лав легіону "Свобода Росії", щоб разом врятувати власний народ і країну "від приниження та руїни".

На офіційному Telegram-каналі легіону публікувалися відео з полоненими бійцями ЗС РФ, які виявляли бажання приєднатися до підрозділу, а також їх письмові прохання про вступ. Одними з перших до легіону приєдналися колишні військовослужбовці 70-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, 4-ї гвардійської військової бази, 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії, 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку, 127-ї мотострілецької бригади.

На початку квітня минулого року, після відходу російських військ з-під Києва та поширення інформації про жахливі воєнні злочини РФ у Бучі та інших окупованих містах, стався різкий, масовий наплив росіян, які бажають воювати на боці України, приєднавшись до легіону "Свобода Росії". Тоді про це заявив Олексій Арестович — сьогодні вже колишній позаштатний радник Офісу президента України.

"У нас великий приплив в легіон "Свобода Росії", стрибкоподібний приплив. Просто стрибок стався десь на 250 людей протягом цих кількох днів. Раптом так – клац і все. Це росіяни, які добираються через треті країни з Росії. Буквально за кілька діб так хлоп — і масовий приплив", — сказав Арестович у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, кількість росіян, які бажають вступити до легіону, різко зросла, оскільки вони побачили, які злочини чинить путінський режим на території України, і захотіли власноруч це зупинити. У червні 2022 року стало відомо, що до легіону "Свобода Росії" приєднався колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв, уродженець Сумської області.

Упродовж квітня — травня минулого року у російських містах горіли військкомати. Тоді Арестович припускав, що це також справа рук прихильників легіону і пізніше на місцях підпалів справді почали з'являтися символи формування: біло-синьо-білий прапор — "мирна" версія російського прапора, так само легіон використовує символ у вигляді темно-зеленого щита з білою окантовкою, всередині якого зображено білий кулак і написи "Свобода" білим кольором та "Росії" блакитним. Крім цього, символом формування стала латинська літера L, що означає "Legion" і "Liberty".

Біло-синьо-білий прапор з логотипом легіону

Восени легіон почав брати участь в обороні Бахмута, про що бійці заявили у своєму Telegram-каналі: "Робота нашого мінометного розрахунку за позиціями рашистів на Бахмутському напрямку. Знищено склад БК і біля взводу противника", — йдеться у повідомленні.

З початку 2023 року існування легіону знову почали ставити під сумнів, аргумент звучав так: за майже рік війни в легіоні "Свобода Росії" так і не було повідомлено про жодну втрату, на відміну від інших іноземних добровольчих формувань, на кшталт білоруського полку ім. Калиновського чи грузинського легіону. Звичайно, ця риторика звучала лише "через поребрик", і відразу знаходила відповідь: легіон зберігає конфіденційність загиблих бійців для безпеки їхніх родичів у Росії.

15 травня 2023 року Росфінмоніторинг вніс легіон "Свобода Росії" до списку терористів та екстремістів. Всім учасникам цієї організації, незалежно від скоєння інших злочинів, у Росії загрожує кримінальна відповідальність за статтею 205.4 КК РФ. Санкція статті для пересічних учасників – до 10 років позбавлення волі, для організаторів – від 15 до 20 років.

"Російський добровольчий корпус"

Військове формування "Російський добровольчий корпус" ("Русский добровольческий корпус") засновано пізніше легіону, у серпні 2022 року, складається з ультраправих російських націоналістів, що воюють на боці України ще з 2014 року.

Один із добровольців РДК сказав журналістам минулого року: "Так, я правих поглядів, але зараз це не надто важливо. Розумієш, у Росії випалене поле, там не можна бути ні лівим, ні правим. Там можна бути або ментом, або жертвою мента. Ми поїхали від цього неорадянського ГУЛАГу в Україну, але ГУЛАГ йде за нами по п'ятах. Хоче й Україну перетворити на табірний барак, як уже перетворив Росію.

РДК, на відміну від легіону "Свобода Росії", набирає особовий склад з етнічних російських емігрантів, які проживають головним чином на території України. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні майбутні воїни корпусу поодинці чи малими групами воювали у складі різних підрозділів української територіальної оборони. Щоправда, не обходилося і без конфузів, у які бійці потрапляли через свої російські паспорти – іноді доводилося годинами сидіти в наручниках у поліції, доводячи, що вони воюють за Україну. Імовірно, саме через такі ситуації воїни вирішили створити окреме формування "Російський добровольчий корпус".

Одним із найважливіших принципів підрозділу є принцип "непримиренності", тобто відмова від будь-яких форм співпраці з наступницею радянського режиму – "путінською владою та її представниками та холуями за кордоном".

"Важливо пам'ятати, що саме Путін та його поплічники знищують росіян як етнос, замінюючи їх штучним поняттям "політичної нації", а зараз вирішили знищити й український етнос, повністю сповнившись у власному страху перед свободою та правдою", — йдеться у Telegram-каналі корпусу.

Емблема корпусу – стилізована "спайка" воєнізованої молодіжної організації "Біла ідея", створеної в середині 1930-х білоемігрантом Віктором Ларіоновим.

Прапор "Русского добровольческого корпуса"

У лютому 2023 року вийшло інтерв'ю у Polskie Radio начальника штабу РДК Олександра "Фортуни". З його слів, бійці корпусу об'їздили майже весь фронт.

"Київська область, потім був Харків, Миколаїв, Запоріжжя, донецький напрямок, потім знову було Запоріжжя. Поїздка на острів Зміїний. На стику Донецької та Запорізької областей було багато "роботи". Частина корпусу їздила до Бахмута. Ну і найостанніша та найгучніша операція, в якій ми брали участь — це операція в Каховці. Досить багато було операцій, ми весь фронт об'їздили. З глобальних і великих операцій, ми не взяли участь тільки в Харківському контрнаступі. Ми в цей момент знаходилися на донецькому напрямку, напевно, скрізь побували", — каже "Фортуна".

22 травня 2023 року РДК та легіон "Свобода Росії" здійснили рейд до Бєлгородської області. Вони заявили, що мають намір звільнити Росію від путінського диктату та зробити Бєлгородщину демілітаризованою зоною.