Легион "Свобода России" и РДК возвращаются домой: все, что известно о русских добровольцах

Пока легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" проводят операцию на территории Белгородской области, Фокус напоминает историю создания этих военных формирований.

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Долгое время существование легиона "Свобода России", как впрочем и "Русского добровольческого корпуса" (РДК), ставилось под сомнение. Считалось, что формирования — отличный пропагандистский ход и не более. Документов, подтверждающих существование легиона в составе ВСУ нет, и известно о них лишь с одноименного Telegram-канала. Но после событий в Белгородской области 22 мая и взятии нескольких населенных пунктов бойцами-добровольцами в их существовании уже не сомневаются.

Легион "Свобода России"

11 марта 2022 года было объявлено о формировании подразделения из российских военнопленных в социальных сетях и украинской прессе, а уже 5 апреля 2022 года состоялся брифинг троих военнослужащих из состава легиона "Свобода России" с участием зарубежных корреспондентов. Как стало известно, подразделение сформировали из более чем 100 человек из армии РФ, добровольно перешедших на украинскую сторону. По словам командира роты, 27 февраля 2022 года с помощью сотрудников СБУ они перешли на украинскую сторону, чтобы "защитить украинцев от настоящих фашистов". Земляков — военнослужащих путинской армии — он призвал вступать в ряды легиона "Свобода России", чтобы вместе спасти собственный народ и страну "от унижения и руины".

На официальном Telegram-канале легиона публиковались видео с пленными бойцами ВС РФ, изъявлявшими желание присоединиться к подразделению, а также их письменные просьбы о вступлении. Одними из первых к легиону присоединились бывшие военнослужащие 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 4-й гвардейской военной базы, 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии, 14-го гвардейского истребительного авиационного полка, 127-й мотострелковой дивизии.

В начале апреля прошлого года, после отхода российских войск из-под Киева и распространении информации об ужасающих военных преступлениях РФ в Буче и других оккупированных городах, произошел резкий, массовый приток россиян, желающих воевать на стороне Украины, присоединившись к легиону "Свобода России". Тогда об этом заявил Алексей Арестович — на сегодняшний день уже бывший внештатный сотрудник Офиса президента Украины.

"У нас большой приток в легион "Свобода России", скачкообразный приток. Просто скачок произошел где-то на 250 человек в течение этих нескольких дней. Внезапно так – щелк и все. Это россияне, которые добираются через третьи страны из России. Буквально за несколько суток так хлоп — и массовый приток", — сказал Арестович в разговоре с российским юристом, правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, количество россиян, желающих вступить в легион, резко выросло, поскольку они увидели, какие преступления совершает путинский режим на территории Украины, и захотели собственноручно это остановить. В июне 2022 года стало известно, что к легиону "Свобода России" присоединился бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев, уроженец Сумской области.

На протяжении апреля — мая прошлого года в российских городах горели военкоматы. Тогда Арестович предполагал, что это также дело рук сторонников легиона и позже на местах поджогов действительно стали появляться символы формирования: бело-сине-белый флаг — "мирная" версия российского флага, так же легион использует символ в виде темно-зеленого щита с белой окантовкой, внутри которого изображен белый кулак и надписи "Свобода" белым цветом и "России" голубым. Помимо этого, символом формирования стала латинская буква L означающая "Legion" и "Liberty".

Бело-сине-белый флаг с эмблемой легиона

Осенью легион начал участвовать в обороне Бахмута, о чем бойцы заявили в своем Telegram–канале: "Работа нашего минометного расчета по позициям рашистов на Бахмутском направлении. Уничтожен склад БК и около взвода противника", — говорится в сообщении.

С начала 2023 года существование легиона вновь начали ставить под сомнение, аргумент звучал следующим образом: за почти год войны в легионе "Свобода России" так и не было сообщено ни об одной потере, в отличие от других иностранных добровольческих формирований, вроде белорусского полка им. Калиновского или грузинского легиона. Конечно, эта риторика звучала только "из-за поребрика", и сразу находила ответ: легион хранит конфиденциальность погибших бойцов для безопасности их родственников в России.

15 мая 2023 года Росфинмониторинг внес легион "Свобода России" в список террористов и экстремистов. Всем участникам этой организации, независимо от совершения других преступлений, в России грозит уголовная ответственность по статье 205.4 УК РФ. Санкция статьи для рядовых участников — до 10 лет лишения свободы, для организаторов — от 15 до 20 лет.

Русский добровольческий корпус

Воинское формирование "Русский добровольческий корпус" основано позже легиона, в августе 2022 года, состоит из ультраправых русских националистов, воюющих на стороне Украины еще с 2014 года.

Один из добровольцев РДК сказал журналистам в прошлом году: "Да, я правых взглядов, но сейчас это не особо важно. Понимаешь, в России выжженное поле, там нельзя быть ни левым, ни правым. Там можно быть или ментом, или жертвой мента. Мы уехали от этого неосоветского ГУЛАГа в Украину, но ГУЛАГ идет за нами по пятам. Хочет и Украину превратить в лагерный барак, как уже превратил Россию. Ну значит, хватит бегать, пора упереться и воевать за свою жизнь и свою честь".

РДК, в отличие от легиона "Свобода России", набирает личный состав из этнических русских эмигрантов, проживающих главным образом на территории Украины. С начала полномасштабного российского вторжения в Украине будущие воины корпуса поодиночке или малыми группами воевали в составе различных подразделений украинской территориальной обороны. Правда, не обходилось и без конфузов, в которые бойцы попадали из-за своих российских паспортов – иной раз приходилось часами сидеть в наручниках в полиции, доказывая, что воюют они за Украину. Предположительно, именно из-за таких ситуаций, воины решили создать отдельное формирование "Русский добровольческий корпус".

Одним из важнейших принципов подразделения является принцип "непримиримости", то есть отказ от любых форм сотрудничества с преемницей советского режима – "путинской властью и ее представителями и холуями за границей".

"Важно помнить, что именно Путин и его приспешники уничтожают русских как этнос, заменяя их искусственным понятием "политической нации", а сейчас решили уничтожить и украинский этнос, полностью преисполнившись в собственном страхе перед свободой и правдой", — говорится в Telegram-канале корпуса.

Эмблема корпуса — стилизованная "спайка" военизированной молодежной организации "Белая идея", созданной в середине 1930-х белоэмигрантом Виктором Ларионовым.

Флаг "Русского добровольческого корпуса"

В феврале 2023 года вышло интервью в Polskie Radio начальника штаба РДК Александра "Фортуны". По его словам, бойцы корпуса объездили почти весь фронт.

"Киевская область, потом был Харьков, Николаев, Запорожье, донецкое направление, потом опять было Запорожье. Поездка на остров Змеиный. На стыке Донецкой и Запорожской областей было много "работы". Часть корпуса ездила в Бахмут. Ну и самая последняя и громкая операция, в которой мы принимали участие — это операция в Каховке. Довольно много было операций, мы весь фронт объездили. Из глобальных и больших операций, мы не поучаствовали только в Харьковском контрнаступлении. Мы в этот момент находились на донецком направлении. Но в остальных мы, наверное, везде побывали", — говорит "Фортуна".

22 мая 2023 года РДК и легион "Свобода России" совершили рейд в Белгородскую область. Они заявили, что намерені освободить Россию от путинского диктата и сделать Белгородщину демилитаризованной зоной.