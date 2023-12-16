"Россия готова взорваться": Легион "Свобода России" пообещал свергнуть Путина военным путем

Боец с позывным "Цезарь" отметил, что российские добровольцы должны бороться за свободу как Украины, так и России. Легион "Свобода России" уверен, что глава Кремля боится партизан.

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Максимилиан Андронников, с позывным "Цезарь", дал интервью The Sun, рассказав, что у его добровольческого батальона большие планы на новый год. Он предупредил, что Россия "готова взорваться — и именно они зажгут ее фитиль в 2024 году". Ранее легион "Свобода России" заходил на территорию Белгородской области в сентябре этого года.

49-летний "Цезарь" возглавляет батальон российских добровольцев, который воюет на стороне Украины в войне против РФ. Среди их достижений – успешный рейд на территорию России в конце мая и "освобождение" восьми деревень.

Интервью "Цезарь" дал, как пишет The Sun, в секретном бункере неподалеку от линии фронта.

"Мы должны бороться за свободу Украины и за свободу нашей Родины. И мы победим", — сказал он.

Легион, сформированный весной прошлого года с явной целью окончательно положить конец кремлевскому режиму, набирает силу. Сейчас антипутинские партизаны активизируют свои секретные операции и готовятся к вооруженной борьбе.

Легион "Свобода России" Фото: legion.liberty/instagram

"Мы — первый военный полк, который четко и громко говорит, что только силовая борьба может изменить власть в России. Вот почему Путин нас очень, очень боится. Мы знаем, что победим. Это только вопрос – когда?", — говорит он.

В конце мая 49-летний бывший фитнесс-тренер повел своих людей через границу в Россию для выполнения "крупнейшего нападения на российскую землю с тех пор, как Путин пришел к власти".

"Цезарь" вспомнил, как целовал землю, а затем в шутку махал своим паспортом бегущим российским пограничникам, пока его бойцы заезжали на территорию РФ на бронетехнике.

"Это было потрясающее чувство. Это вдохновило всех наших воинов", — сказал он.

В драматической многодневной битве легион вместе с другой группой антипутинского сопротивления под названием "Русский добровольческий корпус" захватил восемь населенных пунктов в Белгородской области, даже взяв в плен российских солдат.

Борец за свободу назвал свое нападение очень успешным и заявил, что это лишь начало операции по свержению Путина.

"Мы отбросили многие российские войска, и им пришлось перебросить резервы в эти регионы, что ослабило их в других местах", — сказал он, сказав, что по российскому телевидению врали, говоря, что убили двух его бойцов.

Впрочем, позже будет еще мятеж Пригожина, который немного затмит успех "Цезаря" и его соратников. И если Пригожин уже мертв, то теперь Андронников говорит, что теперь охота идет и за его "легионерами"

"Мы напугали их, и они охотятся на нас не только на передовой, но и везде, где только могут найти наших воинов. Где бы мы ни находились, нас атакуют всевозможные ракеты, бомбы и артиллерийские снаряды", — говорит "Цезарь".

"Мы не предатели, как говорят кремлевские пропагандисты. Мы очень любим нашу страну и желаем ей только добра", — по его словам, до вторжения ВС РФ в Украину, он работал фитнесс-тренером, и 90% его соратников также никогда не служили в вооруженных силах.

Легион "Свобода России" Фото: Легион "Свобода России"

"Они были мирными людьми, но теперь они не могут просто смотреть на страдания. Долг нашего народа – помочь Украине и освободить нашу страну", — по его словам численность его соратников продолжает расти.

Легион "Свобода России" – это часть украинских вооруженных сил, но является независимым подразделением добровольцев.

"У нас есть штурмовые отряды, артиллерийские роты, боевые беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы… и набор персонала идет очень хорошо", — он отмечает, что все его солдаты – это граждане России, но принадлежат к разным национальностям и религиям и придерживаются противоречивых политических взглядов.

"Это не наша слабость. В этом наша сила, потому что мы такие же, как и все российское общество. Мы делимся идеями, хорошо общаемся и упорно боремся. Мы — прототип будущей свободной России", — заявил он.

По его словам, мелкомасштабные рейды на границе России с Украиной идут полным ходом с августа, и все бойцы его легиона участвуют в активных боевых действиях на Украине: в Донецкой и Харьковской областях.

А когда его спросили о планах группы на следующий год, "Цезарь" сказал, что секретных операций в тылу врага будет больше.

"Настанет день, когда мы сможем прорваться. И все наши сторонники внутри России, которые нас ждут, нам помогут. Они уже жгут военных комиссаров. Они взрывают железные дороги. Они разрушают военную инфраструктуру. Они там очень помогают", — по словам Андронникова, он осознает, что время выборов и мирных протестов давно прошло, так как "Путин и его марионетки не уйдут просто так. Вся оппозиция покинула Россию или была брошена в тюрьму. Нет другого способа остановить эту трагическую войну, кроме как силой", — говорит "Цезарь".

"Мы поможем превратить российское общество в бомбу, а себя — в детонатор. Мы прорвемся в Россию, и эта бомба взорвется. Мы очень верим в нашу победу. Мы действительно верим, что находимся на правильной стороне. Мы боремся за свет, а не за тьму", — говорит он.

Напомним, ранее Максимилиан Андронников дал комментарий Фокусу и заявил, что "ось зла" (Россия-Иран-Северная Корея) не остановится на уже развязанных войнах против Украины и Израиля. Ее нужно остановить любой ценой.