Рейд легиона "Свобода России" в Белгородскую область: СМИ геолоцировали место (карта)

Власти Белгородской области не подтвердили информацию о прорыве добровольцев из легиона "Свобода России" на территорию России 28 сентября 2023 года, однако СМИ геолоцировали их координаты.

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Геолокували еще один кадр из нового видео легиона "Свобода России", на котором видно его бойцов. Он был снят в Белгородской области в селе Староселье, примерно в километре от украинской границы. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Таким образом, можно утверждать, что сообщение оперативного штаба Белгородской области о том, что диверсанты "не пересекали границу России" 28 сентября, является ложным", — говорится в сообщении.

СМИ геолокували кадр с видео добровольцев

Ранее Радио Свобода геолокувала фрагмент видео, где показаны съемки с дрона. По их словам, это кадры из вышеупомянутого села Староселье.

СМИ геолокували кадр с видео добровольцев

"В тексте сообщения утверждается, что кадры в ролике сняты "накануне". Из титров в самом видео следует, что оно снято 28 сентября", — отмечается в сообщении.

Что известно об операциях в Белгородской области РФ

28 сентября добровольцы из легиона "Свобода России" заявили, что выполнили боевые задачи в Белгородской области и вернулись обратно. Утверждается, что раненых и погибших в результате боевой операции нет. Штурмовая группа провела около суток в Белгородской области России и выполнила поставленные командованием задачи.

Впоследствии советник по вопросам коммуникаций легиона "Свобода России" Алексей Барановский объяснил цель операции, которую провели бойцы. Он отметил, что глобальная цель таких рейдов — оттянуть резервы российской армии, тактические цели — уничтожение живой силы и техники противника.

На вопрос журналистки зачем "Свобода России" пошли на Белгород, Алексей Барановский ответил: "А почему бы не пойти на Белгород, если есть такая возможность? Мы постоянно мониторим ситуацию на границах, в приграничных областях. Это не только Белгородская область, но и Курская, и Брянская. Коллеги недавно ходили в Курскую область, они там нашли пробелы. Нам нравится больше Белгородская область, идет отслеживание ситуации, чтобы осуществить рейд. И вот сейчас одна из таких ситуаций", — рассказал советник легиона.

Как утверждают журналисты, это уже не первый заход Легиона на территорию Российской Федерации. Последние сообщения о боевых действиях в Белгородской области поступали в июне. Тогда российские медиа писали о так называемой танковой атаке.

Напомним, что в легионе "Свобода России" рассказали о планах, относительно режима президента РФ Владимира Путина. Российские добровольцы анонсировали продолжение рейдов осенью и зимой. Уверяют, бои на территории России "связывают" подразделения ВС РФ и тогда бойцам Сил обороны становится немного легче.